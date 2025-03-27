Графики отключения света Запорожье 27 марта: актуальная информация

Проверьте, есть ли ваш адрес в списке и заранее подготовьтесь к временным неудобствам.
В четверг, 27 марта 2025 года, в Запорожье запланированы плановые отключения электроэнергии, пишет MigNews со ссылкой на источник Zoe.com.ua.
Проверьте, есть ли ваш адрес в списке и заранее подготовьтесь к временным неудобствам.
Запорожская энергетическая компания обнародовала список улиц и домов, где в течение дня возможны перебои с электроснабжением. Отключения будут продолжаться в разное время в зависимости от локации.
График отключений электроэнергии в Запорожье 27 марта:
С 09:00 до 12:00 света не будет на таких улицах:
ул. Калюжная – дома 1-3, 1-23
ул. Молочная – 1-17, 1А-10, 12
ул. Мучное – 14-76, 78-106, 108-116, 118, 122, 124, 179-101
ул. Радостная – 1, 112, 166, 102, 48А, 10
ул. Слобожанская (Сахалинская) – 1-7, 11, 21-27, 31-47
ул. Хлебная – 1-4, 7-9, 12-18, 24-38, 8-25
ул. Красная калина (Красноградская) – 13, 17, 19, 21
ул. Юности – 135, 192-112
пров. Труфушный
ул. Победы – 668, 664, 668/70А
ул. Владимира Мономаха (Александра Невского) – 44, 44А
ул. Зеленая – 44, 44А
ул. Сказкова
ул. Комплексная – 74, 75, 77, 78, 79, 81
ул. Иващенко (Инская)
ул. Правобережная (40 лет Октября) – 12-34, 111-135
ул. Финансовая – 102-144, 109-143
ул. Украинский – 26
С 10:00 до 13:00 электроснабжение будет отсутствовать по адресам:
ул. Зеленодольская – 1, 19 (д. 2)
ул. Полтавская
ул. Сечевых стрелков (Арсенальная)
ул. Зеленая – 47, 53, 45/53
ул. Равнота – 1-5, 10-19, 11/9, 16
С 11:00 до 13:00 света не будет на таких улицах:
ул. Староирпинская (Воронина) – 41/6 н.п. 1-2, 6 н.п. 3-4
просп. Инженера Преображенского – 17
пров. Юбилейный – 12, 14, 16 (д. 18А, 18А.2)
ул. Сиреневый
ул. Леноватая – 1-21
ул. Зеленодольская – 19 (д. 2)
С 13:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:
ул. Василия Сергиенко (Заднепровская) – 33, 1-4
ул. Героев 93-й Бригады (Гудименко) – 44А, п.1-3, 44А, п.4-5, 48
Жителям рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам: зарядить телефоны, позаботиться об альтернативном источнике света и спланировать день с учетом отключений.
Раньше мы писали о графиках отключений света и Николаеве.