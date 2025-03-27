Графики отключения света Запорожье 27 марта: актуальная информация

Проверьте, есть ли ваш адрес в списке и заранее подготовьтесь к временным неудобствам.

В четверг, 27 марта 2025 года, в Запорожье запланированы плановые отключения электроэнергии, пишет MigNews со ссылкой на источник Zoe.com.ua.

Проверьте, есть ли ваш адрес в списке и заранее подготовьтесь к временным неудобствам.

Запорожская энергетическая компания обнародовала список улиц и домов, где в течение дня возможны перебои с электроснабжением. Отключения будут продолжаться в разное время в зависимости от локации.

График отключений электроэнергии в Запорожье 27 марта:

С 09:00 до 12:00 света не будет на таких улицах:

ул. Калюжная – дома 1-3, 1-23

ул. Молочная – 1-17, 1А-10, 12

ул. Мучное – 14-76, 78-106, 108-116, 118, 122, 124, 179-101

ул. Радостная – 1, 112, 166, 102, 48А, 10

ул. Слобожанская (Сахалинская) – 1-7, 11, 21-27, 31-47

ул. Хлебная – 1-4, 7-9, 12-18, 24-38, 8-25

ул. Красная калина (Красноградская) – 13, 17, 19, 21

ул. Юности – 135, 192-112

пров. Труфушный

ул. Победы – 668, 664, 668/70А

ул. Владимира Мономаха (Александра Невского) – 44, 44А

ул. Зеленая – 44, 44А

ул. Сказкова

ул. Комплексная – 74, 75, 77, 78, 79, 81

ул. Иващенко (Инская)

ул. Правобережная (40 лет Октября) – 12-34, 111-135

ул. Финансовая – 102-144, 109-143

ул. Украинский – 26

С 10:00 до 13:00 электроснабжение будет отсутствовать по адресам:

ул. Зеленодольская – 1, 19 (д. 2)

ул. Полтавская

ул. Сечевых стрелков (Арсенальная)

ул. Зеленая – 47, 53, 45/53

ул. Равнота – 1-5, 10-19, 11/9, 16

С 11:00 до 13:00 света не будет на таких улицах:

ул. Староирпинская (Воронина) – 41/6 н.п. 1-2, 6 н.п. 3-4

просп. Инженера Преображенского – 17

пров. Юбилейный – 12, 14, 16 (д. 18А, 18А.2)

ул. Сиреневый

ул. Леноватая – 1-21

ул. Зеленодольская – 19 (д. 2)

С 13:00 до 15:00 электроэнергия будет отключена по следующим адресам:

ул. Василия Сергиенко (Заднепровская) – 33, 1-4

ул. Героев 93-й Бригады (Гудименко) – 44А, п.1-3, 44А, п.4-5, 48

Жителям рекомендуется заранее подготовиться к возможным неудобствам: зарядить телефоны, позаботиться об альтернативном источнике света и спланировать день с учетом отключений.

Раньше мы писали о графиках отключений света и Николаеве.