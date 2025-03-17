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Политика
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Грипп, убивающий за 5 дней: врачи предупредили о смертельном штамме, охватывающем Украину

В Украине наблюдается распространение опасного штамма гриппа.

В Украине наблюдается широкое распространение опасного штамма гриппа, который может привести к летальным исходам. Как сообщают СМИ со ссылкой на врача-иммунолога Андрея Волянского, в настоящее время в стране доминирует вирус гриппа А, в том числе пандемический штамм H1N1 и вариант H2N3, пишет MigNews.

По словам эксперта, если обычно смертность от гриппа составляет около 0,1%, то в этом сезоне она уже выросла до 2%. Это означает, что болезнь стала гораздо более агрессивной, а риск осложнений выше.

Детский врач-инфекционист Наталья Кирица эксклюзивно для Труха⚡️Украина сообщила, что переболеть гриппом не значит получить иммунитет на длительное время. По ее словам, даже если человек перенес болезнь всего неделю назад, он все равно может заразиться повторно.

Какие штаммы гриппа сейчас опасны?

По словам эксперта, в Украине сейчас циркулируют три основных штамма гриппа:

  • Тип А (H1N1, H2N3) – пандемические варианты, вызывающие тяжелое течение болезни.
  • Тип Б – менее агрессивен, но также может вызывать серьезные осложнения.

Симптомы, на которые следует обратить внимание:
✔ Ломота в теле
✔ Боль в глазах
✔ Насморк
✔ Высокая температура (от 38°C и выше)

Единственный способ точно определить, какой именно штамм гриппа у вас – это лабораторный тест.

Кто в группе риска?

Медики подчеркивают, что больше всего рискуют:

  • Люди с хроническими заболеваниями сердца и легких
  • Лица с ослабленным иммунитетом
  • Пожилые люди

Эксперты призывают украинцев быть бдительными, избегать больших скоплений людей и не заниматься самолечением. При первых симптомах следует немедленно обращаться к врачу!

Какая ситуация была с эпидемией гриппа и ОРВИ в Украине две недели назад, узнайте здесь.

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