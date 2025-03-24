Хакери отримали ДНК Путіна: виявлено схожість з Гітлером і підвищений ризик раку простати

З’явились нові подробиці щодо генетичного коду російського президента Володимира Путіна.

Недавня інформація, опублікована німецьким виданням Bild, викрила нові подробиці щодо генетичного коду російського президента Володимира Путіна. За даними джерела, група хакерів змогла отримати доступ до приватних даних, що належать дворідному племіннику путіна – Михайлу, і, таким чином, виявити його аналізи ДНК. Ці дані дозволили встановити цікаву генетичну схожість між племінником і його відомим дядьком, а також виявити серйозні ризики для здоров’я, зокрема, ймовірність розвитку раку простати, пише MigNews.

Генетична схожість між Михайлом і путіним

Хакери, отримавши доступ до комп’ютера Михайла путіна, знайшли його ДНК-аналіз, зроблений в 2023 році. Цей аналіз, на думку дослідників, відкриває нові можливості для вивчення генетичного спадку Володимира путіна. Виявлено, що генетична схожість між Михайлом та Володимиром складає 6,5%. Цей показник є досить високим, оскільки свідчить про те, що хакери змогли здобути частину генетичного коду самого президента Росії.

Гаплогрупа E-V13: спільна риса з Адольфом Гітлером

Згідно з отриманими даними, путін належить до рідкісної на території Росії гаплогрупи E-V13. Це відкриття має ще одну цікаву рису: Адольф Гітлер, диктатор нацистської Німеччини, також належав до цієї ж гаплогрупи. Це підвищує інтерес до генетичних зв’язків між цими двома історичними фігурами, хоча варто зазначити, що подібність на генетичному рівні не є прямим доказом якихось спільних рис у їхній поведінці чи поглядах.

Підвищений ризик раку простати

Крім генетичних даних, хакери передали додаткову інформацію щодо стану здоров’я Михайла путіна. Генетичний аналіз, проведений лабораторією Genotek, виявив підвищений ризик розвитку раку простати. Це відкриття стає важливим не лише з медичної точки зору, а й з політичної, адже інформація про здоров’я керівника держави часто викликає підвищену увагу.

Реакція Кремля та можливі наслідки

Незважаючи на те, що Кремль не прокоментував ці відкриття, дані про генетичний код путіна вже викликають великий інтерес у міжнародній спільноті. Відомо, що Володимир путін намагається зберігати свою приватність, зокрема, щодо питання здоров’я, через що часто змушує своїх охоронців носити валізи з його персональними медичними даними. Таким чином, ці нові відомості про його генетичний код можуть стати важливим інструментом у вивченні його здоров’я і потенційно виявити нові факти про його майбутнє.

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