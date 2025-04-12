Хто очолив райони Києва у 2025 році: нові голови РДА згідно з рішенням Кабміну

Кабмін затвердив нових керівників восьми районів Києва.

Кабінет Міністрів України 11 квітня 2025 року погодив нові призначення голів восьми районних державних адміністрацій у Києві. У столиці оновлено керівництво у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах, пише MigNews з посиланням на джерело T.me/uriad24.

Коли призначили нових керівників районів Києва

11 квітня 2025 року Кабінет Міністрів України підтримав проєкти розпоряджень Президента про призначення нових голів районних державних адміністрацій у місті Києві. Таким чином, столиця отримала нове керівництво в одразу восьми районах.

Хто тепер очолює РДА у Києві

У кожному з восьми районів призначено нових керівників. Згідно з рішенням уряду, районні адміністрації Києва очолили такі особи:

Софія Дунаєвська — Голосіївський район

— Голосіївський район Сергій Лазарєв — Дарницький район

— Дарницький район Максим Бахматов — Деснянський район

— Деснянський район Андрій Паладій — Дніпровський район

— Дніпровський район Володимир Наконечний — Подільський район

— Подільський район Георгій Зантарая — Святошинський район

— Святошинський район Ігор Кравченко — Солом’янський район

— Солом’янський район Олександр Сазанович — Шевченківський район

Кого звільнили з посад РДА в Києві

Паралельно з призначеннями, уряд погодив і звільнення двох попередніх керівників. Йдеться про Сергія Садового, який більше не очолює Голосіївську районну державну адміністрацію, та Ірину Чечотку, яка звільнена з посади голови Солом’янської РДА.

Що означають ці кадрові зміни для Києва

Оновлення керівного складу в районних адміністраціях може свідчити про бажання оновити управлінські підходи в столиці, залучити нових управлінців та покращити ефективність роботи на місцях. Імена деяких новопризначених посадовців уже знайомі киянам — зокрема, Георгій Зантарая відомий як чемпіон з дзюдо та громадський діяч.

Нагадаємо, що раніше Кабмін затвердив нові правила підготовки аспірантів і докторантів.