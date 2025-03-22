Хотите завести это растение, но боитесь, что оно опасно для вашего любимца? Вот о чем нужно знать.

Хлорофитум хохлатый (Chlorophytum comosum) – одно из самых популярных комнатных растений, названо так за свои маленькие листочки-«паучки». Это растение любят за ярко-зеленые листья, способность очищать воздух и неприхотливость в уходе. Но, если растение популярно, это не значит, что оно подходит для каждой семьи. Вы можете спрашивать себя, ядовитый хлорофитум чубат для котов или нет?

Существует множество комнатных растений, которых следует избегать, если у вас есть кошки. Но, к счастью, как выяснил MigNews, хлорофитум хохлатый не входит в их число. Более того, если ваша кошка любит нюхать и перебрасываться в кошачьей мяте, она может с удовольствием погрызть несколько листков хлорофитума хохлатого!

Ядовитый хлорофитум чубат для котов или нет: хорошая новость

Хлорофитум хохлатый – это одно из тех растений, которые абсолютно нетоксичны для кошек. Источник: pexels.com

Хлорофитум хохлатый – многолетнее травянистое растение, представитель семейства спаржевых (Asparagaceae), родом из Южной Африки, пишет iNaturalist. Несмотря на жутковатое название, не стоит бояться скромного «растения-паука». Она абсолютно безопасна для вашего любимца, если он будет ее нюхать, обгрызать или растягивать.

Хлорофитум чубат даже безопасен для человека, хотя на вкус он не очень приятен, а в Китае и Африке его использовали в лечебных целях. Хлорофитум хохлатый может понравиться вашей кошке еще по одной забавной причине: во время поедания он может вызвать легкий галлюциногенный эффект, очень похожий на кошачью мяту!

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Однако будьте осторожны

Несмотря на то что хлорофитум хохлатый – нетоксичные комнатные растения, безопасные для любого помещения, лучше не позволять кошке слишком увлекаться ими. Употребление слишком большого количества растительной массы в сочетании с опийными свойствами этого растения может вызвать легкое расстройство желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, вы же не хотите, придя домой, обнаружить, что ваше растение погрызли. Ради кошки, растения и чистоты пола лучше поставить хлорофитум хохлатый в такое место, где любимец не сможет до него добраться. Но не стоит паниковать, если ваш любимец проглотит несколько листиков.

Где держать хлорофитум хохлатый в доме, если у вас есть коты

Паукообразные растения – безопасный выбор для владельцев кошек. Но это не значит, что вы хотите, чтобы ваш кошачий друг рвал листья или разбрасывал почву. Следуя нескольким простым способам защиты растений от кошек, вы можете гарантировать, что ваше растение останется целым и недоступным. Один из самых простых способов не допустить кошку к растению – подвесить растение достаточно высоко. Вы не только обезопасите ее от любопытства кошки, но и поможете ей выглядеть наилучшим образом, потому что листья и веточки будут свисать вниз. Если вы хотите, чтобы кошка пообщалась с растением, ее можно легко спустить на пол, а затем повернуть на крючок, когда вашему пушистому другу надоест.

Если у вас нет возможности подвесить растение, вы можете держать его в комнате, куда кошка не сможет зайти без присмотра. Спальня или домашний офис с закрытой дверью, как правило, хороший выбор. Но хлорофитум хохлатый также оценят влажность в ванной комнате. Его можно вынести на улицу, но держать следует в прохладном светлом месте, подальше от прямых солнечных лучей.

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