Ми також розповімо, чому симптоми менструації можуть відрізнятися від попередніх.

Один із бонусів вагітності – крім появи на світ малюка – це відсутність місячних протягом дев’яти з гаком місяців. Однак усьому хорошому приходить кінець. Але як довго відновлюється менструальний цикл після пологів? Насправді це трохи складно передбачити. У кожної людини після вагітності свій графік менструації (і взагалі відновлення).

Але знання чинників, які можуть вплинути на ваші місячні після пологів, допоможе нормалізувати ваш стан або попередити вас, якщо щось здасться не так. MigNews поділиться порадами докторки медицини Холлі Лаудон.

Як довго відновлюється менструальний цикл після пологів?

«Середній термін повернення місячних після пологів становить від 45 до 64 днів», – каже докторка Лаудон. За її словами, у переважної більшості жінок (близько 70 відсотків) місячні приходять до 12 тижнів. Проте терміни першого післяпологового періоду сильно варіюються від людини до людини (і навіть можуть відрізнятися від однієї вагітності до іншої).

Наприклад, дехто може помітити їх уже через два тижні після пологів, а іншим тампони, прокладки або менструальні чашки знадобляться тільки через рік (або більше) після пологів.

«Головний фактор, що впливає на час повернення місячних, – це грудне вигодовування або зціджування», – каже докторка Лаудон. Коли ви годуєте грудьми або зціджуєте молоко, ваш організм виробляє пролактин – гормон, який допомагає вам виробляти молоко. Але коли пролактин підвищується, інші гормони, що регулюють місячні (наприклад, естроген і прогестерон), падають. А це може призвести до затримки місячних.

Займаючись йогою, ви зможете отримати необхідне полегшення навіть під час менструації. Пропонуємо цю корисну вправу.

Чи бувають місячні під час грудного вигодовування або годування грудьми?

Якщо ви поєднуєте годування сумішшю або недостатньо часто годуєте власним молоком, менструація (і овуляторні цикли), найімовірніше, повернуться раніше, Джерело: pexels.com

«Так, у вас можуть початися місячні під час грудного вигодовування або зціджування», – каже доктор Лаудон. Але може пройти певний час – місяць або більше – перш ніж вони повернуться. Причиною такої затримки є гормон лактації пролактин. Він заважає частині вашого мозку, яка називається гіпоталамусом, виділяти гормон, що викликає менструацію, каже вона.

Ви можете чекати першої післяпологової менструації ще довше, якщо ви годуєте виключно грудьми або зціджуєте молоко. «Насправді у 40 відсотків людей, які годують виключно грудьми, місячних не буде до шести місяців після пологів», – каже докторка Лаудон. А в деяких місячні не настануть доти, доки вони повністю не відлучать дитину від грудей (тобто повністю припинять грудне вигодовування або зціджування).

З іншого боку, якщо ви годуєте дитину комбінованим способом (тобто даєте їй своє молоко і суміш), місячні можуть початися вже через п’ять-шість тижнів після народження. Чому так? Коли ви комбінуєте, у вас зазвичай виробляється менше молока. Це дає зрозуміти вашому організму, що йому більше не потрібно виробляти молоко і пора відновити менструальний цикл. Аналогічним чином ви можете прискорити відновлення регулярного циклу, якщо рідше годуватимете грудьми або зціджуватимете молоко, або введете в раціон малюка інші тверді продукти.

Чого очікувати від перших місячних після пологів

Перші кілька післяпологових менструацій можуть бути трохи дивними, особливо якщо ви годуєте грудьми або зціджуєте воду. Хоча кожна людина індивідуальна, у вас можуть бути такі зміни:

Нерегулярні місячні (особливо якщо вони відновилися під час годування грудьми). Нерегулярні місячні можуть тривати деякий час (до року після пологів), навіть якщо до вагітності ваші місячні йшли як по маслу. Подумайте про це. У вас пішло дев’ять місяців (і безліч гормональних змін) на те, щоб виростити дитину. Тому повернення до регулярного циклу також потребуватиме часу.

Спазми. Якщо до вагітності у вас були спазми під час місячних, вони, найімовірніше, відновляться. Але є ймовірність, що вони будуть меншими, ніж раніше. Симптоми місячних можуть покращитися тепер, коли вагітність і пологи розтягнули матку і розширили шийку матки.

Більш рясні, тривалі або болючі місячні. Існує також імовірність того, що ваші місячні стануть болючішими. Це може статися через те, що порожнина матки збільшилася в розмірах і відторгає більше ендометрія – вистилки матки. Рубці від кесаревого розтину також можуть посилити біль місячних.

Невеликі згустки крові під час місячних. Це відбувається, коли матка скорочується до нормального розміру і відторгає слиз, кров і тканини.

Протягом кількох тижнів після пологів у вас також будуть післяпологові кровотечі, звані лохіями, які також пов’язані з відшаруванням слизової оболонки матки. Це не справжня менструація, але вона може відбуватися одночасно з першим післяпологовим періодом. Зазвичай вони починаються як яскраво-червона кров, потім набувають коричнюватого або рожевого відтінку і врешті-решт переходять у жовтувато-білі виділення. «Приблизно у 15 відсотків породіль лохії зберігаються… протягом шести-восьми тижнів після пологів», – каже експертка.

Після пологів дивацтва можуть відбуватися і з вашим кишківником. Ось кілька порад, як про нього подбати.