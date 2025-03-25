Як вакцинація проти COVID-19 впливає на здоров’я: що показали дослідження про вакцини Pfizer та Moderna

Згідно з дослідженням, вакцинація мРНК-вакцинами може призвести до підвищення ризику різних серйозних захворювань.

Ризик розвитку міокардиту після вакцинації мРНК-вакцинами, такими як Pfizer та Moderna, збільшується на 610%. Про це повідомила професорка медицини Ольга Голубовська, посилаючись на нове дослідження, пише MigNews.

Згідно з дослідженням, вакцинація мРНК-вакцинами проти COVID-19 може призвести до підвищення ризику різних серйозних захворювань:

Ризик міокардиту збільшується на 610% після вакцинації Pfizer або Moderna.

Ризик розвитку гострого розсіяного енцефаломієліту збільшується на 378%.

Після векторних вакцин, таких як Oxford/AstraZeneca, ризик синус-тромбозу збільшується на 323%.

Ризик синдрому Гієна-Барре після векторних вакцин зростає на 249%.

Зокрема, у квітні минулого року вакцина AstraZeneca була тимчасово заборонена у кількох країнах через питання безпеки.

Що це означає для вас? Потрібно звертати увагу на можливі ризики після вакцинації, особливо якщо ви використовували вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca. Рекомендується консультуватися з лікарем для визначення індивідуальних ризиків і для отримання актуальної інформації про вакцини.

Що робити, якщо виникли симптоми? Якщо ви відчуваєте болі в грудях, проблеми з диханням чи інші симптоми після вакцинації, негайно зверніться до лікаря. Це допоможе запобігти розвитку серйозних ускладнень.

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