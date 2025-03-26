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Политика
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Игоревич, Игоревич или Игоревич: как правильно на украинском

Правильный только один вариант.

Игорь – это красивое славянское имя для мальчика, имеющее древненорвежские корни. Оно происходит от имени Ингвара и означает «воин». В Украине имя Игр популярно и, как говорится, вневременно. Но как насчет отчества от Игоря? Как правильно пишется и говорится на украинском – Игоревич, Игоревич или Игоревич?

Можно ли использовать все варианты? Спойлер: нет, вам нужно употреблять только один из них. Какой именно сейчас вам и расскажет MigNews.

Как правильно писать отчество на украинском от Игоря: Игоревич, Игоревич или Игоревич

Хотя нам кажется, что мы говорим так же, как наши предки, это не совсем так. Наш язык меняется, обрастает новыми словами и осовременивается. Сильнейшие изменения в языке произошли в 2019 году. А в 2024 году правила прошли период адаптации и стали обязательными для всех.

Игорь – это существительное мужского рода мягкой группы II отмены. Он склоняется так же, как, например, такие слова, как царь, кобзарь, врач. Твердый звук «р» преобразуется при спряжении в мягкий.

Поэтому, согласно новому правописанию, мы должны писать не Игоревич, как это было раньше, а Игоревич. Женское отчество от Игоря будет Игоревна. Это важно знать и запомнить. А паспортисткам с 2019 года нужно писать именно так.

Но почему не Игоревич? Некоторым кажется, что так звучит более естественно и гармонично. Но нет, суффикс -евич в украинском языке в именах отчества нет: они свойственны русскому языку.

Как склоняется имя Игр на украинском языке

Как мы говорили выше, Игорь склоняется так же, как существительные мягкой группы II отмены. Предлагаем вам ознакомиться с этой табличкой склонений имени и запомнить их:

Ігорович, Ігорьович чи Ігорьович: як правильно українською

Склонение имен Игр, Источник: slovnyk.ua

Примеры употребления отчества «Игоревич»

  • Вячеслав Игоревич, сколько можно? Мы ведь попросили Вас больше не беспокоить нашего соседа.
  • Лев Игоревич каждый день приходил на пристань в надежде, что его сын однажды вернется из долгого плавания.

А как насчет имени отчества «Юрьевич» или «Юриевич»? Здесь мы обсуждали тонкости правописания этого слова.

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