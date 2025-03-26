Игоревна или Игоревна: как правильно писать на украинском

Узнайте, какую форму отчества следует использовать в речи и на письме.

Более 470 тыс. человек в Украине носят имя Игр. Можно только вообразить, столько тогда детей от Игоря. Но знаете ли вы, как обращаться к детям Игорю? К примеру, к дочери. Как писать на украинском – Игоревна или Игоревна? Кому больше нравится первый вариант, и он пишет его. Некоторые убеждены, что единственно правильный вариант – второй. А для кого-то и вовсе нет разницы: они используют две формы.

MigNews предлагает поставить все точки над «i» и поделится с вами правописанием этого слова, чтобы вы в будущем говорили и писали грамотно.

Значение имени Игр

Считается, что имя Игр происходит от древнервежского имени «Ингвар», где «Инг» означает бога плодородия и мира природы, а «вар» – «воин» или «страж». Это придает имени мощной коннотации защитника и воина, отвечающего сильным, героическим характеристикам, часто ассоциирующимся с этим именем. Имя распространилось в славянских регионах, где он был адаптирован к своей нынешней форме – Игорю.

Как писать отчество на украинском языке от имени Игорь: Игоревна или Игоревна?

Правописание 2019 года внесло некоторые коррективы в написание тех или иных слов в украинском языке. Период адаптации прошел в 2024, поэтому теперь мы обязаны писать так, а не иначе, если хотим, чтобы наше письмо соответствовало нормам современного языка.

Но изменилось ли что-нибудь относительно отчества от Игоря? О том, как будет отчество от Игоря для мальчика, мы писали здесь.

Но вот что касается патронима для девочки, все просто. Мы должны добавить к имени суффикс -овна. Да, варианта Игоревна в украинском языке и быть не может. Скорее всего, этот вариант появился в нашей речи и на письме из-за того, что в русском языке женский патроним для Игоря будет Игоревна. Итак:

Правильно: Игоревна.

Неправильно: Игоревна, Игоревна.

Примеры употребления имени отчества Игоревна

Марина Игоревна долгое время сомневалась в том, стоит ли подавать заявление на эту работу, но в конце концов решила рискнуть.

Ольга Игоревна, не могли бы вы одолжить мне 6-8 яиц? Я завтра схожу в магазин за покупками и верну вам все.

Часто украинцы сомневаются в том, нужно ли писать апостроф в отчестве Вячеславович или Вячеславович. Предлагаем разобраться.