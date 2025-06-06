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Илон Маск остановил полёты Dragon после угроз Трампа расторгнуть госконтракты с SpaceX. Под угрозой миссии NASA и частная космонавтика.
Илон Маск остановил полёты Dragon после угроз Трампа расторгнуть госконтракты с SpaceX. Под угрозой миссии NASA и частная космонавтика.
Политика
Время чтения 1 мин.

Илон Маск приостанавливает использование кораблей Dragon после заявлений Трампа

Илон Маск сообщил о немедленном прекращении эксплуатации космических кораблей Dragon от компании SpaceX. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа отменить государственные контракты с компаниями, принадлежащими Маску. Такое решение может поставить под сомнение выполнение всех миссий NASA. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на страницу Илона Маска в социальной сети X.

Миллиардер отметил, что SpaceX приступает к немедленному выводу из эксплуатации всех кораблей Dragon. Это заявление стало прямым ответом на угрозы Трампа аннулировать все контракты и субсидии, связанные с деятельностью SpaceX и других компаний Маска.

В своём посте от 5 июня Маск написал: «SpaceX немедленно начинает снятие с эксплуатации всех кораблей Dragon». Это заявление он сделал вскоре после слов Трампа о том, что прекращение сотрудничества с Маском поможет сэкономить «миллиарды долларов» из бюджета.

Ранее мы писали о том, что Маск обвинил Трампа в связях с Эпштейном и заявил, что обеспечил ему победу на выборах.

Фото: Getty Images

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