Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск официально объявил о создании собственной политической силы — «Партии Америки». Инициатива получила поддержку в опросе, проведённом им в соцсети X, где 65,4% респондентов высказались в пользу нового объединения. Об этом сообщает DNEWS.

Как пояснил Маск, решению предшествовал онлайн-опрос, инициированный им на собственной странице.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2025

«С перевесом 2 к 1 вы выразили желание создать новую политическую партию — и вы её получите! Пока страна разрушается из-за расточительства и коррупции, мы фактически живём в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня ‘Партия Америки’ создана, чтобы вернуть вам свободу,» — написал он.

Согласно результатам опроса, 65,4% участников поддержали идею о создании новой партии, в то время как 34,6% высказались против.

Ранее мы писали о том, что Маск изменил решение: корабли Dragon останутся.

Фото: © AP Photo / Chip Somodevilla