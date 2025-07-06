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Политика
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Илон Маск запустил «Партию Америки» после опроса в соцсети

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск официально объявил о создании собственной политической силы — «Партии Америки». Инициатива получила поддержку в опросе, проведённом им в соцсети X, где 65,4% респондентов высказались в пользу нового объединения. Об этом сообщает DNEWS.

Как пояснил Маск, решению предшествовал онлайн-опрос, инициированный им на собственной странице.

«С перевесом 2 к 1 вы выразили желание создать новую политическую партию — и вы её получите! Пока страна разрушается из-за расточительства и коррупции, мы фактически живём в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня ‘Партия Америки’ создана, чтобы вернуть вам свободу,» — написал он.

Согласно результатам опроса, 65,4% участников поддержали идею о создании новой партии, в то время как 34,6% высказались против.

Ранее мы писали о том, что Маск изменил решение: корабли Dragon останутся.

Фото: © AP Photo / Chip Somodevilla

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