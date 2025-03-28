Индексация пенсий в 2025 году: кто получит повышение и на какую сумму?

С 1 марта 2025 г. в Украине планируют провести индексацию пенсий.

С 1 марта 2025 года в Украине планируется провести индексацию пенсий, учитывая уровень инфляции и рост средней заработной платы. Это предусмотрено проектом бюджета Пенсионного фонда. Предварительно повышение составит 10% , однако точный процент станет известен в феврале после расчетов Минсоцполитики, пишет MigNews со ссылкой на источник РБК-УКРАИНА.

Что такое индексация пенсий и зачем она нужна?

Индексация пенсий – это механизм перерасчета выплат, позволяющий сохранить покупательскую способность пенсионеров. Она необходима для компенсации роста цен и инфляции, что уменьшает реальную стоимость пенсионных выплат.

Когда будет проведена индексация пенсий в 2025 году?

По предварительным данным, перерасчет пенсий состоится с 1 марта . Соответствующее решение Кабмин утвердит в конце февраля, когда будут доступны официальные данные по средней зарплате в Украине за прошлый год.

Повысят ли всем пенсионерам пенсии?

Индексация распространяется на большинство пенсионеров, но некоторые категории могут получить повышение по другим механизмам. В частности, это касается лиц, которым пенсия назначена по специальным условиям (например, военные пенсионеры, судьи и т.п.).

Сколько прибавят к пенсии после индексации?

Предварительно анонсированный рост пенсионных выплат – 10% . Это означает, что если пенсионер получает, например, 5000 грн., после индексации его выплата вырастет до 5500 грн . Однако окончательные цифры будут утверждены позже.

Что делать, если пенсию не перечислили?

Если пенсионер не получил повышения, следует обратиться в Пенсионный фонд или позвонить по телефону на горячую линию учреждения. Также можно проверить информацию по электронному кабинету на сайте ПФУ.

Где узнать больше размера своей пенсии после индексации?

Обновленные данные будут доступны на официальных ресурсах Пенсионного фонда Украины и личном кабинете пенсионера. Также можно обратиться в местное отделение ПФУ или узнать информацию по горячей линии.

Таким образом, пенсионеры могут ожидать очередного повышения выплат уже весной 2025 года. Окончательные решения по коэффициенту индексации будут приняты после анализа экономических показателей, а выплаты будут перечислены автоматически.

Ранее мы сообщали, что выплату пенсии могут прекратить.