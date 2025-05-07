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Индия нанесла ракетные удары по Пакистану в ответ на теракт в Кашмире, Исламабад сообщил о десятках погибших, усиливаются боевые действия.
Индия нанесла ракетные удары по Пакистану в ответ на теракт в Кашмире, Исламабад сообщил о десятках погибших, усиливаются боевые действия.
Политика
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Индия и Пакистан обменялись ударами: масштабное обострение между ядерными державами

В ночь на 7 мая индийские вооружённые силы начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли ракетные удары по Пакистану и подконтрольной ему части Кашмира. По данным официального Нью-Дели, целями стали девять объектов, которые использовались для координации и подготовки террористических атак на Индию. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на BBC.

Индийская армия подчёркивает, что действовала с «максимальной сдержанностью» и не наносила удары по военным объектам Пакистана. Однако пакистанская сторона заявила, что удары по Пакистану пришлись по гражданским районам в городах Котли, Бахавалпур и Музаффарабад. Командующий армией Пакистана генерал Сайед Асим Мунир сообщил о 26 погибших и 46 раненых среди мирного населения.

Ответные действия Исламабада

В ответ на действия Индии, вооружённые силы Пакистана атаковали, по данным местных СМИ, штаб индийской военной бригады. Также пресс-служба армии Пакистана сообщила о якобы сбитых пяти индийских истребителях, среди которых — три французских Rafale и два российских Су-30МКИ и МиГ-29. Индия не прокомментировала эти заявления.

Потери и разрушения с обеих сторон

Полиция в индийской части Кашмира сообщила о 10 погибших и 48 раненых в результате пакистанских ударов. Одновременно отмечается артиллерийская активность вдоль линии контроля, которая продолжается несколько дней подряд.

Фон конфликта: атака на туристов и политическая реакция

Эскалация началась после нападения 22 апреля на группу туристов в районе Палагхам. По данным индийской полиции, тогда погибли 26 человек, ещё 17 получили ранения. Индия возложила ответственность за теракт на Пакистан, заявив, что два из четырёх подозреваемых — граждане этой страны.

Премьер-министр Нарендра Моди пообещал, что виновные понесут «наказание, превосходящее их воображение». В ответ Исламабад отверг обвинения и предупредил, что любые попытки военной агрессии получат «решительный и пропорциональный ответ».

Дипломатические меры и усиление напряжённости

Сразу после теракта обе страны выслали дипломатов, заморозили выдачу виз и временно закрыли контрольно-пропускные пункты. На линии соприкосновения между двумя странами участились перестрелки.

Исторический контекст и параллели с 2019 годом

Обострение напоминает события 2019 года, когда в результате атаки смертника из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» погибли 45 индийских силовиков. Тогда Нью-Дели нанёс авиаудар по территории Пакистана, а ответом стали воздушные бои и сбитый индийский истребитель.

По мнению военного обозревателя BBC, ситуация развивается по схожему сценарию. Однако нынешнее обострение уже привело к большим потерям, а вероятность случайной эскалации выше, чем в прошлый раз.

Контроль за эскалацией и сдерживающие заявления

Индия настаивает, что удары наносились по террористическим объектам из собственного воздушного пространства. Пакистан в ответ сообщил о сбитых самолётах и гибели мирных жителей. Оба заявления сопровождаются риторикой, оставляющей путь к деэскалации.

Реакция международного сообщества

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин сожалеет о решении Индии и призывает обе стороны к сдержанности. Китай традиционно поддерживает Пакистан, с которым его связывает стратегический союз.

Участие США и дипломатические контакты

Советник по нацбезопасности Индии провёл переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорое завершение конфликта. В Дели прибыл министр иностранных дел Ирана Саед Аббас Арагчи с предложением посредничества. До этого он уже провёл переговоры в Исламабаде.

Аргументы индийской стороны

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что разведка показала угрозу новых атак, и поэтому страна была вынуждена нанести упреждающие удары. На совместном брифинге с военными он обвинил Пакистан в бездействии по отношению к террористической инфраструктуре.

Фото: BBC

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