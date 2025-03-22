Instagram может запустить приложение для Reels: что известно

Зачем это делается? Чтобы конкурировать с TikTok?

Недавно стало известно, что Instagram может запустить отдельное приложение для Reels, пытаясь активнее конкурировать с TikTok. Meta делает ставку на неопределенное будущее TikTok и пытается привлечь пользователей, ищущих новую платформу для коротких видео. Но давайте будем честными – действительно ли людям нужно еще одно приложение?

Мы уже видели, как Meta пыталась сделать это и потерпела неудачу (RIP Lasso), а с учетом того, что имеющиеся ролики Instagram пытаются сравниться с органическим охватом TikTok, трудно сказать, слетит ли это на самом деле. MigNews расскажет, что известно об этом потенциальном обновлении.

Instagram и отдельное приложение для Reels: все, что известно

Глава Meta Адам Моссери и его команда обсуждали проект внутри компании, сообщил анонимный источник The Information. Инициатива, получившая кодовое название Project Ray, предусматривает изменение способа рекомендации контента Instagram и ввода трехминутных видеороликов Reels для пользователей в Америке. Обеспечивая подобный опыт прокрутки, это обновление будет использовать преимущества TikTok, который в США существует с трудом. Для тех, кто не в курсе, Дональд Трамп хочет, чтобы китайская компания принадлежала американскому гиганту типа Microsoft или Илона Маска.

Мы уже видели, как ролики Instagram становятся все более популярными в странах, где запрещен TikTok, включая Индию, Австралию, Канаду, Данию и Францию. Команда Meta или Моссери пока не сделали никакого официального заявления.

Это не в первый раз, когда Instagram пытается переманить пользователей TikTok с помощью выгодных обновлений. Только в прошлом месяце он выпустил приложение для редактирования видео под названием Edits. Этот шаг рассматривался как шанс конкурировать с CapCut, приложением, принадлежащим ByteDance, являющейся материнской компанией TikTok. Приложение позволяет пользователям создавать видео и делиться ими, а также отслеживать их эффективность с помощью аналитики.

Выводы, факты и слухи:

Глава Instagram намекнул на разработку отдельного приложения Reels. Meta выделяет деньги создателям и тестирует новые инструменты, пытаясь позиционировать себя как альтернативу TikTok.

Новое приложение Reels находится в разработке. Instagram хочет сделать короткие видео своей собственной платформой, а не держать их в основном приложении.

Meta платит создателям большие деньги. Некоторые блоггеры получают от $10 000 до $50 000 в месяц за эксклюзивный пост на Reels.

Проводятся испытания новых функций. Instagram экспериментирует с отслеживанием активности друзей и улучшением управления видео.

Это не первая попытка Meta скопировать TikTok. Lasso провалился. Threads не прижился. Будет ли это отличаться?

Это может стать великолепной возможностью или очередным провалом Meta.

Instagram рассматривает возможность запуска функции коротких видеороликов Reels как отдельного приложения, поскольку будущее китайского TikTok остается неопределенным в США. Источник: Meta

Как это повлияет на вас, если вы – бизнесмен

Для бизнеса это одновременно и хорошая возможность и головная боль. Новая платформа может означать большее охват аудитории. Но это также означает еще один алгоритм, который следует изучить, и еще одно приложение, которым нужно управлять. Краткометражное видео – не новинка: бренды уже снимают Reels, TikToks и YouTube Shorts. Действительно ли это изменит игру?

Пользователи могут не захотеть открывать еще одно приложение. Посмотрите на Instagram Threads – как часто вы открываете его специально?

Может ли это оттолкнуть пользователей от Instagram? Если Reels станет самостоятельной вещью, значит ли это, что в самом Instagram будет меньше вовлечённости?

Лучшая экспозиция, чем Instagram Reels? Сейчас брендам сложно добиться вирусного эффекта на Instagram, как это происходит на TikTok. Отдельное приложение могло бы помочь решить эту проблему.

Более положительное вовлечение? Комментарии на TikTok, как правило, более забавны и дружелюбны, чем тролль-фест в Instagram. Новая платформа может создать лучший пользовательский опыт.

В конце концов речь идет о захвате внимания и доли рынка. Перейдут ли пользователи на новую платформу – вот в чем вопрос.

Что делать брендам?

Если это приложение действительно будет запущено, то наибольшую выгоду от него получат ранние пользователи. Но прежде чем ввязываться в это дело, брендам нужно разработать план.

Начните создавать короткий видеоконтент уже сейчас. Если это приложение станет популярным, у брендов, уже создающих ролики, будет преимущество.

Следите за принятием платформы. Если пользователи не перейдут на новую платформу, это не стоит вложенного времени.

Будьте готовы к переходу. Если новое приложение будет больше охвата, чем Instagram Reels, бренды должны изменить стратегию соответствующим образом.

Используйте это как возможность брендинга. Брендинг – это маркетинговая игра №1 в 2025 году, и новая платформа может усилить этот эффект.

Новое приложение для Reels может стать как переломным моментом, так и полным провалом. Если он позволит брендам увеличить охват и вовлеченность, его следует изучить. Но если пользователи не будут заинтересованы в другом приложении, он может оказаться таким же, как Threads, о котором все мечтали на старте, но забыли через месяц.

Раньше мы делились советами, как скрыть неприемлемый контент в Instagram 2025 году. Это не так сложно!