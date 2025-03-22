Instagram может запустить приложение для Reels: что известно

Зачем это делается? Чтобы конкурировать с TikTok?
Недавно стало известно, что Instagram может запустить отдельное приложение для Reels, пытаясь активнее конкурировать с TikTok. Meta делает ставку на неопределенное будущее TikTok и пытается привлечь пользователей, ищущих новую платформу для коротких видео. Но давайте будем честными – действительно ли людям нужно еще одно приложение?
Мы уже видели, как Meta пыталась сделать это и потерпела неудачу (RIP Lasso), а с учетом того, что имеющиеся ролики Instagram пытаются сравниться с органическим охватом TikTok, трудно сказать, слетит ли это на самом деле. MigNews расскажет, что известно об этом потенциальном обновлении.
Instagram и отдельное приложение для Reels: все, что известно
Глава Meta Адам Моссери и его команда обсуждали проект внутри компании, сообщил анонимный источник The Information. Инициатива, получившая кодовое название Project Ray, предусматривает изменение способа рекомендации контента Instagram и ввода трехминутных видеороликов Reels для пользователей в Америке. Обеспечивая подобный опыт прокрутки, это обновление будет использовать преимущества TikTok, который в США существует с трудом. Для тех, кто не в курсе, Дональд Трамп хочет, чтобы китайская компания принадлежала американскому гиганту типа Microsoft или Илона Маска.
Мы уже видели, как ролики Instagram становятся все более популярными в странах, где запрещен TikTok, включая Индию, Австралию, Канаду, Данию и Францию. Команда Meta или Моссери пока не сделали никакого официального заявления.
Это не в первый раз, когда Instagram пытается переманить пользователей TikTok с помощью выгодных обновлений. Только в прошлом месяце он выпустил приложение для редактирования видео под названием Edits. Этот шаг рассматривался как шанс конкурировать с CapCut, приложением, принадлежащим ByteDance, являющейся материнской компанией TikTok. Приложение позволяет пользователям создавать видео и делиться ими, а также отслеживать их эффективность с помощью аналитики.
Выводы, факты и слухи:
- Глава Instagram намекнул на разработку отдельного приложения Reels. Meta выделяет деньги создателям и тестирует новые инструменты, пытаясь позиционировать себя как альтернативу TikTok.
- Новое приложение Reels находится в разработке. Instagram хочет сделать короткие видео своей собственной платформой, а не держать их в основном приложении.
- Meta платит создателям большие деньги. Некоторые блоггеры получают от $10 000 до $50 000 в месяц за эксклюзивный пост на Reels.
- Проводятся испытания новых функций. Instagram экспериментирует с отслеживанием активности друзей и улучшением управления видео.
- Это не первая попытка Meta скопировать TikTok. Lasso провалился. Threads не прижился. Будет ли это отличаться?
- Это может стать великолепной возможностью или очередным провалом Meta.
Instagram рассматривает возможность запуска функции коротких видеороликов Reels как отдельного приложения, поскольку будущее китайского TikTok остается неопределенным в США. Источник: Meta
Как это повлияет на вас, если вы – бизнесмен
Для бизнеса это одновременно и хорошая возможность и головная боль. Новая платформа может означать большее охват аудитории. Но это также означает еще один алгоритм, который следует изучить, и еще одно приложение, которым нужно управлять. Краткометражное видео – не новинка: бренды уже снимают Reels, TikToks и YouTube Shorts. Действительно ли это изменит игру?
- Пользователи могут не захотеть открывать еще одно приложение. Посмотрите на Instagram Threads – как часто вы открываете его специально?
- Может ли это оттолкнуть пользователей от Instagram? Если Reels станет самостоятельной вещью, значит ли это, что в самом Instagram будет меньше вовлечённости?
- Лучшая экспозиция, чем Instagram Reels? Сейчас брендам сложно добиться вирусного эффекта на Instagram, как это происходит на TikTok. Отдельное приложение могло бы помочь решить эту проблему.
- Более положительное вовлечение? Комментарии на TikTok, как правило, более забавны и дружелюбны, чем тролль-фест в Instagram. Новая платформа может создать лучший пользовательский опыт.
В конце концов речь идет о захвате внимания и доли рынка. Перейдут ли пользователи на новую платформу – вот в чем вопрос.
Что делать брендам?
Если это приложение действительно будет запущено, то наибольшую выгоду от него получат ранние пользователи. Но прежде чем ввязываться в это дело, брендам нужно разработать план.
- Начните создавать короткий видеоконтент уже сейчас. Если это приложение станет популярным, у брендов, уже создающих ролики, будет преимущество.
- Следите за принятием платформы. Если пользователи не перейдут на новую платформу, это не стоит вложенного времени.
- Будьте готовы к переходу. Если новое приложение будет больше охвата, чем Instagram Reels, бренды должны изменить стратегию соответствующим образом.
- Используйте это как возможность брендинга. Брендинг – это маркетинговая игра №1 в 2025 году, и новая платформа может усилить этот эффект.
Новое приложение для Reels может стать как переломным моментом, так и полным провалом. Если он позволит брендам увеличить охват и вовлеченность, его следует изучить. Но если пользователи не будут заинтересованы в другом приложении, он может оказаться таким же, как Threads, о котором все мечтали на старте, но забыли через месяц.
Раньше мы делились советами, как скрыть неприемлемый контент в Instagram 2025 году. Это не так сложно!