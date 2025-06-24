Президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран достигли соглашения о прекращении огня, которое завершит 12-дневную войну. Об этом он объявил через свою соцсеть Truth Social, сообщает DNEWS.

Детали соглашения о перемирии

Трамп отметил, что стороны договорились о полном прекращении огня на 12 часов, после чего война будет официально признана завершённой. Президент США добавил, что Иран начнёт прекращение огня, а через 12 часов к этому присоединится Израиль. Через 24 часа будет объявлено об окончательном завершении конфликта. Трамп также подчеркнул, что эта война могла бы продолжаться годами и разрушить весь Ближний Восток, но этого удалось избежать.

«Я хочу поздравить обе страны, Израиль и Иран, с выдержкой и мудростью, которые позволили закончить то, что мы называем «12-дневной войной»», — написал Трамп.

Как сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, Трамп достиг соглашения о прекращении огня в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который согласился на условия прекращения огня при условии, что Иран прекратит свои атаки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Реакция Израиля и Ирана на перемирие

Ранее иранский чиновник подтвердил, что Тегеран согласен на перемирие, но министр иностранных дел Ирана отметил, что военные действия не прекратятся, пока Израиль не прекратит свои атаки.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что если Израиль прекратит свою «незаконную агрессию» не позднее 4 утра по тегеранскому времени, Иран не будет продолжать ответные действия.

Вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник США Стив Виткофф поддерживали контакт с иранскими представителями, сообщил источник в Белом доме.

Процесс переговоров и согласование условий

Израильские чиновники сообщили, что страна планирует завершить свою операцию в Иране в ближайшее время и уже передала соответствующее сообщение США. Премьер-министр Нетаньяху дал указание министрами не делать публичных заявлений по этому поводу.

Ситуация в ходе боевых действий

Напомним, что в ночь на 22 июня США провели операцию против Ирана под кодовым названием «Полуночный молот», в которой участвовали более 125 самолетов, включая семь стелс-бомбардировщиков B2. В ответ Иран ударил баллистическими ракетами по американским авиабазам в Катаре и Ираке, пострадавших не было.

Ранее мы писали о том, что Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном, но атаки продолжаются.

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