14 июня 2025 года иранский представитель в ООН заявил, что удары Израиля по территории Ирана представляют собой акт агрессии, эквивалентный началу войны. По словам дипломата, действия Тель-Авива нарушают международные нормы и дестабилизируют Ближний Восток. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на слова Амира Саид Иравани во время онлайн-трансляции на сайте ООН.

Он назвал атаки Израиля на иранские объекты «зверствами» и «государственным терроризмом».

Иравани подчеркнул: удары по Ирану — это не просто военные действия. Они представляют собой прямую угрозу стабильности региона. Кроме того, дипломат настаивает, что поведение Израиля грубо нарушает международное право.

«Это ничто иное как объявление войны», — заявил он. По его словам, мировое сообщество должно срочно отреагировать на эскалацию. Ведь промедление может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее Израиль нанёс удары по ряду объектов на территории Ирана. Эти атаки вызвали волну возмущения в исламском мире и спровоцировали масштабный ракетный ответ. ООН продолжает экстренные заседания по вопросу конфликта.

Ранее мы писали о том, Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Ирана: десятки пострадавших, разрушены объекты в городах.

Фото: Majid Asgaripour//WANA/Reuters



