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Иран нанес удар по Израилю после ночной атаки США. В Израиле сработала ракетная тревога, зафиксированы падения обломков и пострадавшие.
Иран нанес удар по Израилю после ночной атаки США. В Израиле сработала ракетная тревога, зафиксированы падения обломков и пострадавшие.
Политика
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Иран ответил на ночной удар США, атаковав Израиля ракетами

22 июня 2025 года Иран выпустил ракеты по территории Израиля утром в ответ на ночную атаку, проведенную Соединенными Штатами и армией обороны Израиля. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на канал пресс-службы ЦАХАЛа.

Израильские военные сообщили, что «недавно было зафиксировано несколько запусков ракет из Ирана по территории Израиля. Системы защиты активированы для перехвата угрозы».

В связи с угрозой, ЦАХАЛ предупредил граждан о необходимости укрыться в бомбоубежищах после получения соответствующего оповещения. Покидать их можно будет только по уточненным указаниям.

Ракетная тревога была объявлена в нескольких районах Израиля, включая центральные части. В ответ на угрозы, которые Иран высказывал ранее, в Тегеране заявили о возможных «долгосрочных последствиях» из-за атак со стороны Израиля и США.

ВВС Израиля продолжают действия для перехвата угроз и нанесения ударов по целям, где это необходимо для устранения опасности. «Оборона не является абсолютно герметичной, и необходимо продолжать следовать инструкциям Службы тыла», — добавили военные.

Фото: t.me/yediotnews/105987
Фото: t.me/yediotnews/105987
Фото: t.me/yediotnews/105987

Местные СМИ сообщили о падении обломков на более чем 10 локациях. Один человек получил ранения средней степени тяжести в районе Шфела.

Ранее мы писали о том, что США нанесли удары по Ирану: Трамп объяснил цели атаки.

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