Иран привел ракеты в готовность после угроз Трампа касаемо ядерной сделки

Вооруженные силы Ирана подготовили свои ракеты к запуску после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил бомбардировками, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение.

Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на Tehran Times.

Как сообщает Tehran Times, ракеты, приведенные в боевую готовность, способны поразить объекты, связанные с США. Большое количество ракет размещено в подземных хранилищах, которые разбросаны по территории Ирана. Власти страны готовы запустить их в случае необходимости.

Ядерное соглашение между США и Ираном было подписано в 2015 году и включало ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на снятие международных санкций. Однако во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вышел из соглашения и восстановил санкции против Ирана, что привело к эскалации отношений между странами.

Сегодня, во время второго срока, Трамп выдвигает новые требования по заключению ядерной сделки с Ираном. Как сообщают СМИ, недавно он направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором потребовал заключения соглашения в течение двух месяцев. Однако Хаменеи отклонил предложение.

В недавнем интервью Трамп снова высказался в адрес Ирана, пригрозив стране бомбардировками, если Тегеран не согласится на новое ядерное соглашение с США.

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