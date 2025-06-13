Пятница, 13 июня, 2025
12.6 C
Киев
type here...
Израиль ударил по иранским ядерным объектам, вызвав ответ Ирана. Четыре арабские страны закрыли воздушное пространство.
Израиль ударил по иранским ядерным объектам, вызвав ответ Ирана. Четыре арабские страны закрыли воздушное пространство.
Политика
Время чтения 1 мин.

Израиль атакует иранские ядерные объекты, уничтожая военных и ученых, а арабские страны закрывают небо на фоне конфликта

В ночь на четверг Израиль нанес серию ударов по Ирану. Израиль нацелился на ядерные и ракетные объекты, а также на высокопоставленных военных и ученых. Были проведены также саботажные операции против ракетных и противовоздушных объектов Ирана. Эти шаги усилили эскалацию конфликта в регионе. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на AXIOS и MIGNEWS.

Почему это важно

Израиль атакует своего самого сильного противника без явной поддержки США. Вашингтон быстро отмежевался от операции. В ответ Иран выпустил более 100 дронов в сторону Израиля.

Президент Трамп выразил протест против этих атак. Он по-прежнему верит в возможность достижения ядерной сделки с Ираном. Спустя несколько часов после его заявления Израиль начал наносить удары по иранским ядерным объектам, а также по военному руководству и ученым, работающим над ядерной программой.

Трамп сообщил, что США были в курсе ударов, но не участвовали в них военным способом. Он также отметил, что США надеются на возобновление переговоров с Ираном. Центральное командование США (CENTCOM) находится в повышенной готовности, ожидая возможных атак на американские цели.

Последние события

Среди погибших — генерал Хосейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также генерал Мохаммад Багери и другие высокопоставленные офицеры, что подтвердили иранские государственные СМИ. Иранские СМИ также сообщили о смерти двух ведущих ядерных ученых и одного старшего генерала. Были продемонстрированы изображения дыма, поднимающегося от жилых зданий.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жестокое наказание» за эти удары.

Израиль объявил чрезвычайное положение, а министр обороны Исраэль Кац предупредил граждан о возможных атаках с применением ракет и дронов из Ирана в ближайшие дни. Все школы и большинство рабочих мест будут закрыты в пятницу.

Общий контекст

Удары Израиля, в которых участвовало более 200 истребителей, стали началом нового военного конфликта. Это представляет серьёзную угрозу как для Израиля, так и для Ирана.

Представители Израильских сил обороны заявили, что операция по уничтожению ядерных и ракетных мощностей Ирана продлится несколько дней. Израиль ожидает ответных атак с применением ракет и дронов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кампания продолжится «столько, сколько потребуется».

Представитель ЦАХАЛа отметил, что Израиль в последние недели получил информацию о значительном ускорении иранской ядерной программы. «Мы находимся в стратегическом окне возможностей и почти достигли точки невозврата», — сказал он.

Иран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. США и другие союзники не подтверждали, что Иран стремится к созданию атомной бомбы.

За кулисами

США заранее предупредили несколько своих союзников о предстоящих ударах Израиля. Вашингтон дал понять, что не участвует в операции. Администрация Трампа сообщила Израилю, что не будет участвовать в ударах по ядерной программе Ирана. Тем не менее, США ранее помогали Израилю защищаться от иранских атак и, вероятно, снова окажут такую помощь.

Текущая ситуация

Израильская операция затронула как ядерные, так и ракетные объекты, а также высокопоставленных иранских военных. Нетаньяху заявил, что подготовка ударов шла несколько месяцев. Он утверждает, что Иран предпринял беспрецедентные шаги в своей ядерной программе и быстро накапливает баллистические ракеты, которые Израиль намерен «уничтожить».

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что с пятницы утром в Израиле будут проводиться только «необходимые мероприятия», включая запрет на «образовательные занятия, собрания и рабочие процессы, за исключением важных предприятий».

Израиль закрыл своё воздушное пространство, а Иран приостановил рейсы из международного аэропорта Тегерана. Политические лидеры Израиля были переведены в безопасное место.

Что говорят

«Сегодня ночью Израиль предпринял одностороннее действие против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и наша главная задача — защита американских сил в регионе», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Израиль сообщил нам, что они считают это действие необходимым для своей самообороны», — добавил он.

«Президент Трамп и его администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими партнерами в регионе. Иран не должен нацеливаться на американские интересы или персонал», — отметил Рубио.

Точка напряжения

Израиль готовился к этой операции в течение нескольких недель. Ранее он сообщил США, что будет ждать развития ситуации с ядерными переговорами Трампа. Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и противодействие иранской ядерной программе. Однако Трамп не выразил публичной поддержки для этого удара.

Шестой раунд переговоров США и Ирана был запланирован на воскресенье. Однако теперь Израиль, вероятно, уничтожил все шансы на заключение соглашения.

Трамп запланировал заседание Совета национальной безопасности в пятницу.

Иран пообещал нанести удары по американским целям в регионе в случае атаки на свою ядерную программу. США начали эвакуацию дипломатов и семей военных из Ирака, Бахрейна и Кувейта, которые могут оказаться в опасности. США также усилили воздушную оборону вокруг своих объектов в Персидском заливе.

Кто закрыл воздушное пространство

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном несколько стран Ближнего Востока приняли меры для защиты своего суверенитета. Иордания, Сирия, Ливан и Ирак официально объявили о временном закрытии воздушного пространства. Это затронуло как военные, так и гражданские рейсы, что вынудило авиакомпании изменить маршруты и отменить рейсы.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что королевство «не позволит использовать своё воздушное пространство в интересах третьих сторон». Он добавил, что Амман обеспокоен возможным вовлечением страны в конфликт и намерен «защитить суверенитет и безопасность граждан».

В заявлении правительства Иордании говорится:

«Мы не позволим, чтобы кто-то использовал нашу территорию или воздушное пространство против другого государства. Мы не хотим быть частью чужих военных расчетов и будем действовать в интересах нашего народа».

Аналогичные меры были приняты и другими странами региона. В Бейруте, Дамаске и Багдаде службы гражданской авиации приостановили приём рейсов, а военные структуры были приведены в состояние повышенной готовности.

Фото: Fatemeh Bahrami/Getty Images

Ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о передаче Киеву систем ПВО Patriot.

Горячее за неделю

Общество

Прогноз погоды на 10 июня 2025 года по регионам Украины

0
Погода в Украине 10 июня 2025: точный прогноз по всем регионам, осадки, жара, рекомендации для метеозависимых и путешественников.
Статьи

Как приготовить пышный омлет, который не разваливается и не оседает

0
Рецепты пышного омлета на сковороде и в духовке с молоком и мукой, которые не оседают. Советы по правильному приготовлению омлета.
Общество

Как проявляется аутизм у детей в разном возрасте и что должно насторожить родителей

0
Аутизм у детей по возрастам: признаки, поведение, помощь. Что настораживает и как действовать. Подробное объяснение с цифрами и советами.
Культура

Как правильно носить булавку от сглаза

0
Правильное ношение булавки от сглаза: куда приколоть, какой стороной и что делать, если потемнела. Защита для взрослых и детей.
Общество

Какой лунный день 13 июня 2025: астрологический прогноз на 17 лунный день

0
13 июня 2025 года наступает 17-й лунный день. Как использовать энергии Луны для любви и гармонии, избегая буйства и неоправданных поступков.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как правильно: вроде бы или вродебы
Следующая статья
Зеленский подписал указ о службе медиков в ВСУ: ключевые изменения

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Почем сегодня 11 июня 2025 валюта в Украине: актуальный курс в банках и обменниках

0
Актуальные курсы валют в Украине на 11 июня 2025 года: доллар, евро, фунт и другие валюты в банках и обменниках. Следите за динамикой курса.

iOS 26 и «Жидкое стекло»: Apple представила новое оформление и офлайн-ИИ

0
iOS 26 с новым дизайном Liquid Glass и офлайн-ИИ: что изменилось на iPhone, какие модели поддерживаются и почему это шаг в будущее Apple.

Как проверить тягу и почему это важно регулярно делать

0
Как проверить тягу в дымоходе и вентиляции, зачем это делать регулярно, признаки угарного газа и советы по восстановлению безопасной тяги.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.