В ночь на четверг Израиль нанес серию ударов по Ирану. Израиль нацелился на ядерные и ракетные объекты, а также на высокопоставленных военных и ученых. Были проведены также саботажные операции против ракетных и противовоздушных объектов Ирана. Эти шаги усилили эскалацию конфликта в регионе. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на AXIOS и MIGNEWS.

Почему это важно

Израиль атакует своего самого сильного противника без явной поддержки США. Вашингтон быстро отмежевался от операции. В ответ Иран выпустил более 100 дронов в сторону Израиля.

Президент Трамп выразил протест против этих атак. Он по-прежнему верит в возможность достижения ядерной сделки с Ираном. Спустя несколько часов после его заявления Израиль начал наносить удары по иранским ядерным объектам, а также по военному руководству и ученым, работающим над ядерной программой.

Трамп сообщил, что США были в курсе ударов, но не участвовали в них военным способом. Он также отметил, что США надеются на возобновление переговоров с Ираном. Центральное командование США (CENTCOM) находится в повышенной готовности, ожидая возможных атак на американские цели.

Последние события

Среди погибших — генерал Хосейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также генерал Мохаммад Багери и другие высокопоставленные офицеры, что подтвердили иранские государственные СМИ. Иранские СМИ также сообщили о смерти двух ведущих ядерных ученых и одного старшего генерала. Были продемонстрированы изображения дыма, поднимающегося от жилых зданий.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жестокое наказание» за эти удары.

Израиль объявил чрезвычайное положение, а министр обороны Исраэль Кац предупредил граждан о возможных атаках с применением ракет и дронов из Ирана в ближайшие дни. Все школы и большинство рабочих мест будут закрыты в пятницу.

Общий контекст

Удары Израиля, в которых участвовало более 200 истребителей, стали началом нового военного конфликта. Это представляет серьёзную угрозу как для Израиля, так и для Ирана.

Представители Израильских сил обороны заявили, что операция по уничтожению ядерных и ракетных мощностей Ирана продлится несколько дней. Израиль ожидает ответных атак с применением ракет и дронов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что кампания продолжится «столько, сколько потребуется».

Представитель ЦАХАЛа отметил, что Израиль в последние недели получил информацию о значительном ускорении иранской ядерной программы. «Мы находимся в стратегическом окне возможностей и почти достигли точки невозврата», — сказал он.

Иран отвергает обвинения в создании ядерного оружия. США и другие союзники не подтверждали, что Иран стремится к созданию атомной бомбы.

За кулисами

США заранее предупредили несколько своих союзников о предстоящих ударах Израиля. Вашингтон дал понять, что не участвует в операции. Администрация Трампа сообщила Израилю, что не будет участвовать в ударах по ядерной программе Ирана. Тем не менее, США ранее помогали Израилю защищаться от иранских атак и, вероятно, снова окажут такую помощь.

Текущая ситуация

Израильская операция затронула как ядерные, так и ракетные объекты, а также высокопоставленных иранских военных. Нетаньяху заявил, что подготовка ударов шла несколько месяцев. Он утверждает, что Иран предпринял беспрецедентные шаги в своей ядерной программе и быстро накапливает баллистические ракеты, которые Израиль намерен «уничтожить».

Представитель ЦАХАЛа сообщил, что с пятницы утром в Израиле будут проводиться только «необходимые мероприятия», включая запрет на «образовательные занятия, собрания и рабочие процессы, за исключением важных предприятий».

Израиль закрыл своё воздушное пространство, а Иран приостановил рейсы из международного аэропорта Тегерана. Политические лидеры Израиля были переведены в безопасное место.

Что говорят

«Сегодня ночью Израиль предпринял одностороннее действие против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и наша главная задача — защита американских сил в регионе», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Израиль сообщил нам, что они считают это действие необходимым для своей самообороны», — добавил он.

«Президент Трамп и его администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими партнерами в регионе. Иран не должен нацеливаться на американские интересы или персонал», — отметил Рубио.

Точка напряжения

Израиль готовился к этой операции в течение нескольких недель. Ранее он сообщил США, что будет ждать развития ситуации с ядерными переговорами Трампа. Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку Израиля и противодействие иранской ядерной программе. Однако Трамп не выразил публичной поддержки для этого удара.

Шестой раунд переговоров США и Ирана был запланирован на воскресенье. Однако теперь Израиль, вероятно, уничтожил все шансы на заключение соглашения.

Трамп запланировал заседание Совета национальной безопасности в пятницу.

Иран пообещал нанести удары по американским целям в регионе в случае атаки на свою ядерную программу. США начали эвакуацию дипломатов и семей военных из Ирака, Бахрейна и Кувейта, которые могут оказаться в опасности. США также усилили воздушную оборону вокруг своих объектов в Персидском заливе.

Кто закрыл воздушное пространство

На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном несколько стран Ближнего Востока приняли меры для защиты своего суверенитета. Иордания, Сирия, Ливан и Ирак официально объявили о временном закрытии воздушного пространства. Это затронуло как военные, так и гражданские рейсы, что вынудило авиакомпании изменить маршруты и отменить рейсы.

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади заявил, что королевство «не позволит использовать своё воздушное пространство в интересах третьих сторон». Он добавил, что Амман обеспокоен возможным вовлечением страны в конфликт и намерен «защитить суверенитет и безопасность граждан».

В заявлении правительства Иордании говорится:

«Мы не позволим, чтобы кто-то использовал нашу территорию или воздушное пространство против другого государства. Мы не хотим быть частью чужих военных расчетов и будем действовать в интересах нашего народа».

Аналогичные меры были приняты и другими странами региона. В Бейруте, Дамаске и Багдаде службы гражданской авиации приостановили приём рейсов, а военные структуры были приведены в состояние повышенной готовности.

Фото: Fatemeh Bahrami/Getty Images

Ранее мы писали о том, что Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о передаче Киеву систем ПВО Patriot.