Израиль начал наземную операцию в Газе. ЦАХАЛ сообщает об ударах по инфраструктуре ХАМАС. Эвакуированы около 300 тысяч человек.
Израиль начал наземную операцию в Газе. ЦАХАЛ сообщает об ударах по инфраструктуре ХАМАС. Эвакуированы около 300 тысяч человек.
Израиль начал наземную операцию в Газе: что известно на данный момент

Израильская армия (ЦАХАЛ) приступила к наземной операции, направленной на установление контроля над городом Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал этот город последним укреплённым пунктом движения ХАМАС. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на издание Axios.

Согласно данным журналистов, вечером 15 сентября 2025 года Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию воздушных ударов по различным объектам в Газе. По сообщениям палестинских источников, вскоре после авиаударов в город вошли израильские танки. О начале масштабного наступления также сообщили очевидцы в комментариях для AFP.

Подтверждение операции

Утром 16 сентября информацию о начале операции подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он сообщил, что израильские силы наносят удары по объектам, которые считаются частью инфраструктуры ХАМАС. В своих официальных заявлениях министр отметил, что одной из целей операции является создание условий для освобождения заложников.

Авианалеты на город Газа

13 и 14 сентября израильская армия усилила авиационные удары по высотным зданиям в Газе. По утверждению ЦАХАЛ, эти объекты использовались ХАМАС в военных целях. До начала операции израильские военные призывали мирных жителей покинуть город и переместиться в так называемые «гуманитарные зоны» на юге сектора. По информации Axios, из Газы уже выехали около 300 тысяч человек.

Контекст: встреча с представителями США

Наземная операция началась спустя несколько часов после встречи премьер-министра Израиля с государственным секретарем США Марко Рубио. По данным израильских источников, Рубио передал Нетаньяху позицию президента США Дональда Трампа, который поддерживает операцию, но ожидает её быстрого завершения. Один из источников отметил, что Рубио не возражал против начала наземной фазы.

Отдельный представитель США уточнил, что операция проводится по инициативе израильского правительства и не является частью внешнеполитических действий США.

Мнение спецслужб Израиля

Как отмечает Axios, представители израильских разведывательных и силовых структур выражали обеспокоенность возможными последствиями наступления. По их оценкам, операция может повлиять на судьбу заложников, находящихся в Газе, увеличить потери среди израильских военных и привести к необходимости установления военного управления над более чем 2 миллионами жителей сектора. Кроме того, существует вероятность, что поставленные военные цели не будут достигнуты полностью.

Заявления со стороны США

15 сентября президент США Дональд Трамп выступил с обращением к ХАМАС, предупредив о последствиях использования заложников в качестве «живого щита». В своей публикации в социальной сети Truth Social он призвал немедленно освободить всех удерживаемых.

В ответ на это Биньямин Нетаньяху опубликовал благодарность президенту США за поддержку усилий Израиля, направленных на освобождение заложников.

Ранее мы писали о том, что дрон атаковал судно Греты Тунберг по пути в сектор Газа.

Фото: Dawoud Abu Alkas/REUTERS

