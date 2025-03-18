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Политика
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Израиль нанес массированные авиаудары по ХАМАС в секторе Газа

В настоящее время по всей территории сектора Газа происходят мощные удары.

В настоящее время по всей территории сектора Газа происходят мощные удары по позициям террористической организации ХАМАС, сообщает MigNews со ссылкой на источник BILD.

С 19 января между Израилем и ХАМАСом действовало перемирие, однако стороны не смогли достичь согласия по второму этапу соглашения. Израиль требовал освобождения всех заложников, в то время как ХАМАС настаивал на выводе всех израильских войск из Газы.

По словам офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, авиаудары стали ответом на повторные отказы ХАМАС от освобождения заложников, а также на их отказ от всех предложений, полученных от посланника президента США Стива Уиткоффа и посредников.

Атаки, вероятно, произошли одновременно в нескольких точках, в частности, на севере сектора Газа, в городе Газа, а также в районах Дейр-эль-Балаха, Хан-Юниса и Рафы в центральных и южных частях Газы. Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, заявило о гибели не менее двухсот человек.

Однако возобновление атак не означает, что переговоры между сторонами завершены. Они могут продолжаться через посредников – США, Египет и Катар.

Отметим, что 7 октября 2023 года террористы ХАМАС похитили 251 человека; 58 из них до сих пор находятся в секторе Газа. По данным израильской армии, 34 из них погибли.

Ранее сообщалось, что Израиль примет план остановки огня в Газе, если ХАМАС согласится.

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