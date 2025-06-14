Вечером 13 июня 2025 года вооружённые силы Израиля отразили масштабную ракетную атаку, организованную Ираном в ответ на удары по стратегическим объектам на территории Ирана. В небе над Тель-Авивом и Иерусалимом фиксировались вспышки, работала система ПВО, среди мирного населения есть пострадавшие. Об. это сообщает DNEWS со ссылкой на BBC.

Иранский Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции против Израиля. Ракеты поразили военные базы, штабы и аэродромы. По данным СМИ, атака прошла в три волны. Цели находились в разных частях страны.

Израильская армия подтвердила обстрел и ввела режим тревоги. Сирены прозвучали в крупных городах. Жителям приказали срочно укрыться. Работу немедленно начали системы ПВО. Они перехватывали цели в воздухе.

Чуть позже военные заявили, что можно покинуть убежища. Однако граждане должны оставаться поблизости от защищённых помещений. Это требование объясняется высокой угрозой повторной атаки.

Согласно сообщениям журналистов, в небе вспыхивали разрывы. Были слышны громкие взрывы. Над городами наблюдали дым и следы от перехватов. Движение транспорта частично парализовано.

Фото: Itai Ron/Reuters

Службы экстренного реагирования продолжают работать. В нескольких районах зафиксированы разрушения домов. Электроснабжение нарушено. Пострадавшие получают медицинскую помощь.

Ситуация остаётся напряжённой. Власти призывают к бдительности. Возможны новые ракетные запуски.

Ранее мы писали о том, что Израиль атакует иранские ядерные объекты, уничтожая военных и ученых, а арабские страны закрывают небо на фоне конфликта.

Фото: Reuters