Израильские военно-воздушные силы нанесли точечный удар по территории Ирана, в результате чего были уничтожены три пусковые установки баллистических ракет вместе с боезарядами. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на сообщение армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), эти установки готовились к атаке на израильскую территорию.

Также был ликвидирован иранский военный командир, который координировал запуск ракет прямо на месте. ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи ударов, подтвердив успешное выполнение операции.

По данным израильских военных, операция носила превентивный характер и была направлена на нейтрализацию угрозы со стороны Ирана.

Ранее мы писали о том, что Израиль атакует иранские ядерные объекты, уничтожая военных и ученых, а арабские страны закрывают небо на фоне конфликта.

Фото: idf.il

