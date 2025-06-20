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Израильский авиаудар ликвидировал пусковые установки Ирана и полевого командира — что именно готовилось в пустыне, и почему удар был срочным.
Израильский авиаудар ликвидировал пусковые установки Ирана и полевого командира — что именно готовилось в пустыне, и почему удар был срочным.
Политика
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Израиль уничтожил иранские ракетные установки и командира, готовившего удар

Израильские военно-воздушные силы нанесли точечный удар по территории Ирана, в результате чего были уничтожены три пусковые установки баллистических ракет вместе с боезарядами. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на сообщение армии обороны Израиля ЦАХАЛ.

По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), эти установки готовились к атаке на израильскую территорию.

Видео: bit.ly

Также был ликвидирован иранский военный командир, который координировал запуск ракет прямо на месте. ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи ударов, подтвердив успешное выполнение операции.

По данным израильских военных, операция носила превентивный характер и была направлена на нейтрализацию угрозы со стороны Ирана.

Ранее мы писали о том, что Израиль атакует иранские ядерные объекты, уничтожая военных и ученых, а арабские страны закрывают небо на фоне конфликта.

Фото: idf.il

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