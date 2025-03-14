Извиняюсь или извиняюсь: как правильно говорить по-украински

Как правильно извиняться на украинском языке.

Мы делаем это с вами каждый день – извиняемся. Возможно, вы действительно сделали что-нибудь плохое. А может, это просто форма вежливости, когда вы собираетесь потревожить кого-нибудь и попросить о помощи. Но что нужно говорить? Как правильно говорить и писать на украинском языке – извиняюсь или извиняюсь?

Первый вариант используется украинцами в речи очень часто. Но, к сожалению, он не правильный. Не беспокойтесь, MigNews расскажет, что же употреблять вместо этого.

Почему нельзя употреблять и говорить «извиняюсь» в качестве прощения

Интересует, почему нельзя говорить извиняюсь? Как утверждает языковед Мария Словолюб, ответ кроется в окончании этого слова, а если точнее, в постфиксе -ся.

Когда мы его употребляем, мы имеем в виду нечто, указывающее на нас. Извиняюсь – это слово означает, что вы сами себя прощаете.

Как мы понимаем, это совсем не то, чего вы хотите донести до собеседника. Поэтому, пожалуйста, забудьте это слово: оно лишь укажет вашу безграмотность.

Как правильно говорить по-украински: извиняюсь или извиняюсь?

Что же тогда говорить вместо «извиняюсь»? Простите? Да, именно так. Эта этикетная форма прощения правильна для нашего языка. Однако у вас есть выбор. Вы также можете сказать следующее: извините, извините меня, извините, прошу прощения, извините. Все они правильны, поэтому выберите то, что вам больше нравится.

Совет Марии Словолюб: используйте чаще извините и простите. Они не только звучат хорошо, но и являются совсем небанальными формами прощения.

Примеры употребления «извиняюсь» и других форм прощения

Теперь вы знаете, что нужно говорить, если вы в чем-то провинились. Вот несколько предложений с этими словами:

Простите, я не хотела вас обидеть. Я только пыталась донести свою точку зрения.

Извините, что задела вас. Я случайно.

Да, это моя вина и ошибка. Простите. Я все поправлю.

Прошу прощения. Я даже не могла подумать, что он придет на это мероприятие. Его никто не звал…

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