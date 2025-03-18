Кабмин расширил перечень лиц, которые могут выезжать за границу: кому теперь разрешен и какие условия

Кабмин принял новые изменения в правила пересечения границы.

Кабмин принял новые изменения в правила пересечения границы для отдельных категорий граждан, сообщает MigNews со ссылкой Sud.ua. Теперь больше украинцев смогут воспользоваться правом выезда за пределы страны.

Согласно обновленным нормам, возможность пересечения границы предоставляется следующим категориям лиц:

🔹 Граждане, имеющие отсрочку от мобилизации и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий .

и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра) . 🔹 Члены семей бойцов , которым было посмертно присвоено звание Герой Украины . К этой категории относятся супруг, сын, дочь, отец, мать, полнородные или неполнородные брат или сестра погибших героев.

Кабмин объяснил, что такие изменения призваны поддержать семьи военных и пострадавших от войны.

Кстати, недавно изменились правила пересечения границы для художников, медийщиков и перевозчиков гуманитарки.