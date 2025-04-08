Кабмин утвердил новые правила подготовки аспирантов и докторантов: что изменится

Кабмин внес важные изменения в нормативную базу.

Кабинет Министров Украины внес важные изменения в нормативную базу, регламентирующую подготовку научных кадров высшей квалификации — аспирантов и докторантов. Цель принятых решений — повышение качества образовательного процесса, унификация требований к соискателям степеней и приведение национальной системы в современные европейские стандарты, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/truexanewsua.

Изменения коснулись нескольких ключевых аспектов обучения и оценивания.

Итоговый зачет по языкам станет обязательным

Теперь все аспиранты на третьем году обучения обязаны составлять государственный итоговый зачет по украинскому и иностранному языкам. Такая форма контроля направлена на обеспечение надлежащего уровня владения языками, необходимыми для проведения научных исследований, написания диссертаций и участия в международных академических обменах.

Для проведения зачета будут использоваться технологии внешнего независимого оценивания, что гарантирует прозрачность, объективность и единые стандарты оценивания знаний по всей стране.

Международные сертификаты больше не освобождают от экзамена

Еще одно нововведение – отмена исключений для поступающих с международными языковыми сертификатами. Если ранее абитуриенты, имевшие, например, TOEFL или IELTS, могли не сдавать вступительный экзамен по иностранному языку, то теперь это требование должны выполнять все без исключения.

Это означает, что при поступлении в аспирантуру все кандидаты должны обязательно пройти тестирование языка, независимо от предыдущих достижений в области языковой подготовки. Такой шаг призван обеспечить равенство условий для всех поступающих и предоставить дополнительный инструмент для оценки их академической способности.

Зачем это все?

По словам представителей правительства, такие изменения будут способствовать:

улучшению общего уровня подготовки научных кадров;

уменьшению субъективизма в оценке знаний;

укреплению позиций украинской науки в международном пространстве.

Кроме того, унификация правил позволит высшим учебным заведениям эффективно организовывать учебный процесс и взаимодействие с аспирантами и докторантами.

Ранее стало известно, что НМТ для учащихся 11 класса отменят и введут другой экзамен.