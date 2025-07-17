17 июля 2025 года Украина сделала шаг к изменению своего политического ландшафта. Президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Юлия Свириденко представили список кандидатов на должности в обновленный Кабинет министров. Эта перестановка вызывает значительные ожидания у граждан, так как она может сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии страны, особенно в условиях продолжительной войны и внутренней политической нестабильности.

Обновление состава правительства Украины — это важный шаг для улучшения государственной работы и налаживания стратегических связей с международными партнерами. Что изменится и какие лица возглавят ключевые министерства? Об этом — в материале DNEWS.

Свириденко назначена премьер-министром Украины

Важнейшим шагом в кадровых перестановках стало назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Верховная Рада поддержала это решение, и кандидатура Свириденко была утверждена 17 июля 2025 года. За ее назначение проголосовали 262 народных депутата, что подчеркивает широкий политический консенсус и поддержку этой кандидатуры в парламенте.

Голосование по фракциям показало значительную поддержку в рамках правящей партии «Слуга народа», где за Свириденко проголосовало 201 депутат. Также поддержку оказали фракции «Платформа за жизнь и мир», «За будущее», «Доверие» и другие, что свидетельствует о политической стабильности, которая обеспечит эффективную работу нового правительства.

Юлия Свириденко станет первой женщиной на посту премьер-министра Украины за более чем 15 лет, что является важным шагом в сторону равенства и инклюзивности в политической жизни страны. Ее назначение также знаменует собой продолжение реформ и укрепление политической и экономической мощи Украины.

Состав нового Кабинета министров Украины

На момент внесения представления в Верховную Раду, Юлия Свириденко предложила следующие кандидатуры:

Михаил Федоров — Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации. Алексей Кулеба — Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий. Тарас Качка — Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Матвей Бедный — Министр молодежи и спорта. Герман Галущенко — Министр юстиции. Светлана Гринчук — Министр энергетики. Наталья Калмыкова — Министр по делам ветеранов. Игорь Клименко — Министр внутренних дел. Оксен Лисовой — Министр образования и науки. Виктор Ляшко — Министр здравоохранения. Сергей Марченко — Министр финансов. Алексей Соболев — Министр экономики, экологии и сельского хозяйства. Денис Улютин — Министр социальной политики, семьи и единства.

Эти назначения ставят перед правительством новые вызовы и перспективы. В частности, для Украины важно обеспечить быстрые и эффективные реформы в экономической, социальной и военно-политической сферах.

Преобразования в правительстве как ответ на вызовы времени

Обновление состава Кабинета министров стало важным шагом в ответ на продолжающиеся вызовы в стране. Президент Зеленский, в своем выступлении в Верховной Раде, подчеркнул, что необходимо не только изменить людей в правительстве, но и изменить подходы к управлению. Он озвучил несколько ключевых направлений, на которые будет ориентироваться новое правительство:

Дерегуляция : устранение бюрократических барьеров и ликвидация ненужных государственных институтов.

: устранение бюрократических барьеров и ликвидация ненужных государственных институтов. Привлечение внешних ресурсов : активное сотрудничество с международными партнерами для обеспечения экономического роста.

: активное сотрудничество с международными партнерами для обеспечения экономического роста. Укрепление обороноспособности: выполнение всех обязательств по укреплению национальной безопасности и вооруженных сил.

Зеленский подчеркнул, что новые соглашения с США должны стать основой для усиления политической и экономической мощи Украины.

Уход Шмыгаля и назначение новых лидеров

Не менее важным аспектом обновлений в правительстве стала отставка Дениса Шмыгаля. Он был премьер-министром Украины на протяжении пяти лет и оставил заметный след в истории, став самым длительным премьером за всю независимую историю страны. Его уход был обусловлен не одной причиной, а рядом факторов, включая внутреннюю конкуренцию и необходимость обновления правительства на фоне затяжной войны.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьер-министра была предложена Юлия Свириденко, которая уже занимает пост первого вице-премьера. Если она получит поддержку Верховной Рады, она станет первой женщиной на этом посту за последние 15 лет, что также является важным символом прогресса в политике Украины.

Роль обновленного правительства в реформировании экономики

Новый состав правительства должен будет решать многочисленные задачи в сфере экономики и безопасности. Важнейшими задачами для команды Свириденко станут:

Привлечение инвестиций.

Реализация реформ в социальной сфере.

Повышение уровня жизни населения.

Интенсификация сотрудничества с международными партнерами, в частности с США.

В этом контексте правительство будет активно работать над восстановлением инфраструктуры, улучшением государственных сервисов и запуском новых программ, направленных на улучшение качества жизни граждан.

Для мене велика честь очолити український Уряд сьогодні.



Наш Уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Моя головна мета — реальні позитивні результати, які кожен українець відчує в своєму житті.



Війна не дає права на зволікання. Ми мусимо діяти… — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 17, 2025

Влияние кадровых изменений на международные отношения

С каждым кадровым решением на посту министров, Украину ожидают значительные изменения на внешнеэкономической арене. Например, с назначением нового министра иностранных дел, Андрея Сибиги, Украина стремится улучшить свои отношения с другими странами и укрепить свои позиции на международной арене.

Предстоит не только развитие сотрудничества с США, но и углубление интеграции в Европейский Союз, что будет способствовать укреплению дипломатических позиций страны и привлечению новых партнеров для улучшения экономической ситуации.

Ожидания от нового Кабинета министров

Обновленное правительство Украины должно стать катализатором перемен и двигателем реформ в стране. С каждым новым назначением в кабинет министров добавляются и новые надежды на улучшение социально-экономической ситуации, привлечение инвестиций и стабильность. Однако важнейшими задачами остаются обеспечение безопасности и интеграция в международные структуры.

Этот шаг также подтверждает, что Украина продолжит свою политику активного сотрудничества с международными партнерами, продолжая поддерживать курс на евроатлантическую интеграцию.

Ранее мы писали о том, что Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра.

Фото: Vadym Sarakhan | AP