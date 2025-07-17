17 июля 2025 года Украина сделала шаг к изменению своего политического ландшафта. Президент Владимир Зеленский и новый премьер-министр Юлия Свириденко представили список кандидатов на должности в обновленный Кабинет министров. Эта перестановка вызывает значительные ожидания у граждан, так как она может сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии страны, особенно в условиях продолжительной войны и внутренней политической нестабильности.
Обновление состава правительства Украины — это важный шаг для улучшения государственной работы и налаживания стратегических связей с международными партнерами. Что изменится и какие лица возглавят ключевые министерства? Об этом — в материале DNEWS.
Свириденко назначена премьер-министром Украины
Важнейшим шагом в кадровых перестановках стало назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины. Верховная Рада поддержала это решение, и кандидатура Свириденко была утверждена 17 июля 2025 года. За ее назначение проголосовали 262 народных депутата, что подчеркивает широкий политический консенсус и поддержку этой кандидатуры в парламенте.
Голосование по фракциям показало значительную поддержку в рамках правящей партии «Слуга народа», где за Свириденко проголосовало 201 депутат. Также поддержку оказали фракции «Платформа за жизнь и мир», «За будущее», «Доверие» и другие, что свидетельствует о политической стабильности, которая обеспечит эффективную работу нового правительства.
Юлия Свириденко станет первой женщиной на посту премьер-министра Украины за более чем 15 лет, что является важным шагом в сторону равенства и инклюзивности в политической жизни страны. Ее назначение также знаменует собой продолжение реформ и укрепление политической и экономической мощи Украины.
Состав нового Кабинета министров Украины
На момент внесения представления в Верховную Раду, Юлия Свириденко предложила следующие кандидатуры:
- Михаил Федоров — Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации.
- Алексей Кулеба — Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий.
- Тарас Качка — Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
- Матвей Бедный — Министр молодежи и спорта.
- Герман Галущенко — Министр юстиции.
- Светлана Гринчук — Министр энергетики.
- Наталья Калмыкова — Министр по делам ветеранов.
- Игорь Клименко — Министр внутренних дел.
- Оксен Лисовой — Министр образования и науки.
- Виктор Ляшко — Министр здравоохранения.
- Сергей Марченко — Министр финансов.
- Алексей Соболев — Министр экономики, экологии и сельского хозяйства.
- Денис Улютин — Министр социальной политики, семьи и единства.
Эти назначения ставят перед правительством новые вызовы и перспективы. В частности, для Украины важно обеспечить быстрые и эффективные реформы в экономической, социальной и военно-политической сферах.
Преобразования в правительстве как ответ на вызовы времени
Обновление состава Кабинета министров стало важным шагом в ответ на продолжающиеся вызовы в стране. Президент Зеленский, в своем выступлении в Верховной Раде, подчеркнул, что необходимо не только изменить людей в правительстве, но и изменить подходы к управлению. Он озвучил несколько ключевых направлений, на которые будет ориентироваться новое правительство:
- Дерегуляция: устранение бюрократических барьеров и ликвидация ненужных государственных институтов.
- Привлечение внешних ресурсов: активное сотрудничество с международными партнерами для обеспечения экономического роста.
- Укрепление обороноспособности: выполнение всех обязательств по укреплению национальной безопасности и вооруженных сил.
Зеленский подчеркнул, что новые соглашения с США должны стать основой для усиления политической и экономической мощи Украины.
Уход Шмыгаля и назначение новых лидеров
Не менее важным аспектом обновлений в правительстве стала отставка Дениса Шмыгаля. Он был премьер-министром Украины на протяжении пяти лет и оставил заметный след в истории, став самым длительным премьером за всю независимую историю страны. Его уход был обусловлен не одной причиной, а рядом факторов, включая внутреннюю конкуренцию и необходимость обновления правительства на фоне затяжной войны.
Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост премьер-министра была предложена Юлия Свириденко, которая уже занимает пост первого вице-премьера. Если она получит поддержку Верховной Рады, она станет первой женщиной на этом посту за последние 15 лет, что также является важным символом прогресса в политике Украины.
Роль обновленного правительства в реформировании экономики
Новый состав правительства должен будет решать многочисленные задачи в сфере экономики и безопасности. Важнейшими задачами для команды Свириденко станут:
- Привлечение инвестиций.
- Реализация реформ в социальной сфере.
- Повышение уровня жизни населения.
- Интенсификация сотрудничества с международными партнерами, в частности с США.
В этом контексте правительство будет активно работать над восстановлением инфраструктуры, улучшением государственных сервисов и запуском новых программ, направленных на улучшение качества жизни граждан.
Влияние кадровых изменений на международные отношения
С каждым кадровым решением на посту министров, Украину ожидают значительные изменения на внешнеэкономической арене. Например, с назначением нового министра иностранных дел, Андрея Сибиги, Украина стремится улучшить свои отношения с другими странами и укрепить свои позиции на международной арене.
Предстоит не только развитие сотрудничества с США, но и углубление интеграции в Европейский Союз, что будет способствовать укреплению дипломатических позиций страны и привлечению новых партнеров для улучшения экономической ситуации.
Ожидания от нового Кабинета министров
Обновленное правительство Украины должно стать катализатором перемен и двигателем реформ в стране. С каждым новым назначением в кабинет министров добавляются и новые надежды на улучшение социально-экономической ситуации, привлечение инвестиций и стабильность. Однако важнейшими задачами остаются обеспечение безопасности и интеграция в международные структуры.
Этот шаг также подтверждает, что Украина продолжит свою политику активного сотрудничества с международными партнерами, продолжая поддерживать курс на евроатлантическую интеграцию.
Ранее мы писали о том, что Шмыгаль подал заявление об отставке с должности премьер-министра.
Фото: Vadym Sarakhan | AP