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Политика
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Как будет работать транспорт в Киеве во время тревоги: новые правила от КМВА

Як працюватиме транспорт у Києві під час тривоги: нові правила від КМВА

Водители будут останавливаться на ближайших остановках и извещать пассажиров о необходимости пройти в укрытие.

В Киеве разработали новые правила движения наземного транспорта во время воздушной тревоги, пишет MigNews со ссылкой на источник T.me/tryehaKiev.

Водители будут останавливаться на ближайших остановках и извещать пассажиров о необходимости пройти в укрытие. После того как все желающие покинут салон, транспорт продолжит движение по маршруту.

О работе метрополитена во время тревоги окончательное решение еще не принято. Специалисты анализируют возможные изменения в его работе. Однако подземка по-прежнему будет выполнять функцию укрытия и работать в соответствии с безопасной ситуацией.

Окончательное решение по этому вопросу должен быть принят Советом обороны Киева. Заседание, на котором будут рассмотрены новые правила, планируется провести до 9 марта.

Напомним, что в Украине запускается новая система оповещения о тревоге.

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