Как быстро прокачать пресс дома: мощное упражнение V-Ups

Ее считают более эффективной, чем обычный подъем корпуса.

Хотите узнать, как быстро прокачать пресс дома, но вам нужно упражнение на пресс без оборудования, которое можно делать где угодно? Кто-то сразу вспоминает кранч. Но мы предлагаем обратить внимание на упражнение V-ups. По словам экспертов, она задействует весь кор и обеспечивает такую стойкость, которую не могут обеспечить подъем корпуса и кранчи. И хотя эта поза сложна сама по себе, вы можете легко усовершенствовать упражнение.

MigNews поделится инструкцией, как выполнять V-ups от тренера. Ваше кор безусловно подвергнется сильному испытанию.

Как быстро прокачать пресс дома: вам нужен V-Ups

Лягте на пол лицом вверх, ноги и руки прямые. Для большей сложности слегка приподнимите конечности над полом.

Одним движением поднимите туловище и ноги, словно вы пытаетесь коснуться пальцев ног.

Опустите тело вспять. Это 1 повторение.

Рекомендации по форме: убедитесь, что вы начинаете с напряженным прессом и держите поперек прижатым к земле (нельзя выгибать спину в положении лежа). В противном случае вы можете почувствовать серьезный дискомфорт или боль в пояснице. Еще один важный совет? Убедитесь, что подниматься начинает верхняя часть тела, а не ноги. Ключевым моментом здесь снова является задействование коры.

Количество повторений/сетей для достижения наилучших результатов: начните с 3 сетов по 12 повторений. Затем, по мере прогресса, вы можете сделать 3 сета по 15 или пройти 3 раунда по 45 секунд, выполняя как можно больше повторений за это время.

Преимущества V-Ups

Два слова: сила коры. Помните, что это упражнение с весом тела, а значит, ваш вес будет сопротивляться. Вы будете вынуждены полагаться на силу своей коры, чтобы поднять туловище и приблизить его к ногам. Это движение включает в себя серьезную работу верхнего и нижнего пресса. При правильном исполнении вы достаточно быстро начнете видеть рельефные мышцы.

Чтобы потренировать мускулы пресса или еще больше проверить силу своего ядра, вот несколько вариантов для вас.

Как добавить V-Ups в свой распорядок дня

Разместите их в свою разминку. V-ups – отличное движение для начала тренировки. Они ускоряют сердечный ритм, благодаря чему к мышцам поступает больше кислорода и крови.

Следуйте им между другими упражнениями. Предположим, вы выполняете присед, а затем жим от груди. Попытайтесь добавить V-ups между ними, включив в свою схему три упражнения. Это максимально увеличит нагрузку на верхнюю часть тела, что в конечном счете приведет к укреплению мышц.

Выполняйте их как финишное упражнение. Вы автоматически почувствуете, как задействуется ваш кор, а V-ups снова поднимут пульс в конце тренировки, обеспечивая приток крови и кислорода ко всем нужным местам.

Планка также считается мощной для мышц коры. Узнайте, как извлечь из нее максимальную пользу.