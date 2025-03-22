Вот частота, которую советуют специалисты.

Мытье полов, скорее всего, уже является частью вашей регулярной уборки. Но если у вас есть домашние животные, вам будет интересно, как часто нужно мыть пол. Несмотря на то, что шерсть домашних животных никогда не будет радовать ваш дом, она также может иметь последствия, которые не столь очевидны. Как говорит эксперт по уборке Марла Мок, шерсть домашних животных может привести к накоплению перхоти, пыли, аллергенов и даже запахам, связанным с домашними животными, что может отрицательно повлиять на качество воздуха в вашем доме.

Чтобы поддерживать чистоту, гигиену и свежий запах в доме, Мок советует придерживаться регулярного графика уборки, который зависит от нескольких факторов, включая полы и количество шерсти вашего любимца. MigNews поделится ее советами.

Как часто нужно мыть пол, если у вас есть домашние животные

По словам Мокк, если вы живете в доме с линяющими домашними животными, ваш пол потребует определенного внимания ежедневно. Ежедневное быстрое мытье полов в местах с высокой проходимостью не позволит шерсти домашних животных попасть в труднодоступные уголки, где она с большой вероятностью осядет надолго.

По крайней мере, раз в неделю нужно подметать и пылесосить для более тщательной уборки. «Для более глубокой уборки, чтобы удалить упрямую шерсть домашних животных или даже грязь, оставленную их лапами, подумайте о швабре или паровой чистке раз в две недели», – говорит Мок. Такой график поможет вам не допустить образования налета и не перегрузить помещение работой. Более частая уборка приведет к ускорению процесса уборки и общей чистоты дома».

Факторы, которые следует учитывать

Если у вас есть домашние животные, вам придется пылесосить, мыть пол и подметать чаще. Источник: vecteezy.com

Твердые напольные покрытия, такие как плитка, ламинат и паркет, обычно легче содержать в чистоте, чем ковровые. «Это связано с тем, что волосы и перхоть могут застрять в волокнах ковра. В то время как на жестком полу они остаются на поверхности», – говорит Мок. Чтобы на коврах не скапливались шерсть, перхоть, пыль и запахи, их нужно чаще пылесосить. Раз в месяц посыпайте ковры тонким слоем пищевой соды и оставляйте на 30 минут, после чего тщательно пропылетесь. Это поможет нейтрализовать запахи, которые могут появляться естественным образом, даже если вы соблюдаете правильный график уборки пылесосом.

«Еще один фактор, с которым следует учитывать, – это наличие у вас более одного домашнего животного», – говорит Мок. «В домах с несколькими линявшими домашними животными понадобится частая или ежедневная уборка, чтобы предотвратить скопление шерсти». Чтобы легче было справляться с работой, держите инструменты для мытья пола в свободном доступе, которые можно взять в любой момент.

Советы по поддержанию чистоты полов с домашними животными

Периодически чистите пол вручную. Пароочистители и паровые швабры – полезные инструменты для поддержания чистоты полов. Но вам все равно понадобится дополнительная ручная уборка, чтобы поддерживать пол в идеальном состоянии. «Время от времени глубокая ручная уборка может быть полезна. Особенно в тех местах, где любимцы ходят в туалет или накапливается трудно вывести грязь и до которого нелегко добраться с помощью веника, швабры или пылесоса», – говорит Мок. Профессионалка в области уборки советует использовать мягкую щетку в паре с безопасным для домашних животных чистящим средством таких мест, как углы и плинтусы.

Инвестируйте в правильные инструменты. Правильно подобранные инструменты – верный способ быть готовым к любому беспорядку, который устроят ваши любимцы. «Ваши лучшие друзья по уходу за полами с домашними животными – хорошая электростатическая метла и пылесос для уборки шерсти любимцев», – говорит Мок.

Оставайтесь последовательными. Как и в любой другой уборке, важно оставаться последовательной. Мок говорит, что регулярная уборка поможет предотвратить накопление шерсти домашних животных и его чрезмерное загрязнение, а также сохранить здоровье вашего дома.

Каждый день расчесывайте любимца. «Вы можете предотвратить образование шерсти, ежедневно расчесывая его», – говорит Мокк. «По возможности расчесывайте любимца на улице, чтобы шерсть не разлеталась по гостиной».

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