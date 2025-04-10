Скорее подбирайтесь к файлам из облачного хранилища на Windows или macOS.

Google Диск – один из лучших сервисов облачного хранения данных, и с его помощью можно многое сделать – от создания документов и электронных таблиц в облаке до резервного копирования важных файлов и их синхронизации между устройствами. Однако если вы использовали Google Диск только в облаке, есть одна функция, о которой вы, возможно, не знаете. Вы можете хранить все файлы и локально. Вы даже можете добавить Google Диск в качестве диска в File Explorer (в Windows) или Finder (в macOS). Не знаете как добавить Google Диск на свой компьютер?

Установка не займет много времени, и это следует сделать тем, кто пользуется Google Диском. MigNews поделится с вами пошаговым руководством для более удобной настройки синхронизации и резервного копирования, а также легкого доступа ко всему, что у вас есть в Google.

Как работает Google Диск?

Чтобы начать работу с Google Диском, пользователь должен создать или войти в аккаунт Google. Затем пользователь набирает в обозревателе drive.google.com. Автоматически отображается «Мой диск», который может содержать загруженные или синхронизированные файлы и папки, а также файлы Google Sheets, Google Slides и Google Docs. Затем пользователь может либо загрузить файлы со своего компьютера, либо создать их в диске Google.

Кроме того, пользователь может загрузить приложение Google Диска на одно или несколько устройств. Папка Google Drive отображается вместе с другими папками в файловой системе каждого устройства. Файлы, добавленные в одну папку, доступны через веб-приложение Google Drive или папку Google Drive на каждом устройстве.

Когда пользователь создает файл или папку, он по умолчанию становится их владельцем. Владелец может контролировать уровень видимости – публичный или частный, общий для определенных аккаунтов Google – и передавать право собственности другому пользователю, используя адреса Gmail. Владелец также может регулировать разрешения папок и файлов, используя такие уровни доступа, как редактор, зритель и комментатор.

Как добавить Google Диск на свой компьютер: простая инструкция

Google Диск можно использовать вместе с Проводником файлов или Finder, Источник: Google

Сначала вам нужно зайти на страницу поддержки Google Drive для настольных компьютеров и загрузить пакет для Windows или MacOS, в зависимости от того, на какой системе вы его используете (разумеется, вы можете установить его на несколько компьютеров Windows и Mac). Процесс настройки достаточно прост. И вам будет предложено войти в систему, используя аккаунт Google.

В процессе начальной настройки вам нужно будет сделать выбор (позже вы сможете изменить свои настройки). На первом экране можно синхронизировать определенные папки в системе (например, на рабочем столе). Это означает, что все файлы в выбранной папке будут автоматически резервироваться в хранилище Google Drive.

Далее вы можете решить, нужно ли создавать резервные копии фотографий и видео на вашем компьютере в Google Фото. Как и в случае с общими типами файлов, это произойдет автоматически в фоновом режиме, если фотографии и видео будут добавлены в указанные вами папки. Эти файлы будут доступны на отдельном веб-портале Google Фото, а не на Google Диске.

На последнем экране этого процесса настройки показано, как Google Диск интегрируется в File Explorer или Finder. Нажмите кнопку Далее, затем Открыть Диск и все готово. Вы попадаете на главный экран клиента Google Drive для настольных компьютеров, который можно вызвать в любой момент из панели задач либо из меню «Пуск» (в Windows), либо из строки меню или папки «Приложения» (в macOS).

Как использовать Google Диск на своем компьютере

Вы можете выбрать потоковое или зеркальное отображение файлов. Источник: Google

Если вы откроете «Этот компьютер» в Проводнике файлов или «Дом» в Finder, вы увидите ссылку на ваш Google Диск и все, что в нем содержится. Однако имейте в виду, что все файлы не загружаются автоматически; вы получаете ссылку на все, что находится в вашем Google Диске. Когда вы дважды щелкаете по файлу, он загружается на ваш компьютер и открывается.

Чтобы изменить этот процесс, щелкните значок Google Диска на панели задач (Windows) или в строке меню (macOS), затем нажмите кнопку с изображением шестеренки и выберите пункт «Параметры». В открывшемся окне отображаются папки на вашем компьютере, резервные копии которых хранятся в облаке. При необходимости вы можете добавить новые папки или удалить существующие в списке.

Перейдите на вкладку Google Диск, и у вас будет два варианта: Стоковые файлы или Зеркальные файлы. Потоковый вариант занимает меньшее место в локальном хранилище и используется по умолчанию – ваши файлы фактически транслируются из Интернета, когда они нужны. Вариант зеркального отображения обеспечивает полную двустороннюю синхронизацию, поэтому все файлы и папки сохраняются на компьютере и Google Диске в Интернете. Внесите изменения на один конец, и они синхронизируются с другим.

Если вы выберите потоковый вариант, вы все равно сможете сохранять определенные файлы на своем компьютере. Это удобно, если они вам пригодятся, например, в автономном режиме. Щелкните правой кнопкой мыши любой файл или папку в Диске Google, затем выберите Показать дополнительные параметры > Автономный доступ > Доступно в автономном режиме (Windows) или Сделать доступным в автономном режиме (macOS).

Любые изменения, внесенные в эти файлы, будут синхронизированы между компьютером и Интернетом. Если изменения были внесены в то время, когда вы находитесь в автономном режиме, они будут синхронизированы, как только будет соединено.

Ради вашей безопасности и конфиденциальности мы рекомендуем размыть ваш дом в Google Maps. Вот как это сделать.