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Как использовать безопасный режим Windows

Як використовувати безпечний режим Windows

Да, даже если вы столкнетесь с ужасным «синим экраном смерти».

Надеемся, вам никогда не придется решать проблемы с ПК. Но если вы столкнетесь с проблемами на компьютере под управлением Windows, безопасный режим станет одним из самых полезных инструментов в вашем арсенале. Это как защитная сетка, встроенная прямо в настольную операционную систему Microsoft. И она может помочь справиться с любыми проблемами Windows. Как использовать безопасный режим Windows?

MigNews поделится с вами простой инструкцией по Windows Safe Mode, которая будет понятна даже новичку.

Что такое Windows Safe Mode – безопасный режим Windows?

Безопасный режим – это часть более широкого набора утилит, входящих в Windows, готовых помочь вам, когда ваш компьютер не загружается, когда вы регулярно сталкиваетесь со сбоями и перезагрузками, а также когда Windows обращается странно и с ошибками. Вы даже можете использовать его при появлении печально известного синего экрана смерти.

Как работает безопасный режим Windows

Як використовувати безпечний режим Windows

Безопасный режим это один из нескольких инструментов для устранения неисправностей в Windows. Источник: popsci.com

Безопасный режим, по сути, пытается запустить Windows в урезанном базовом состоянии. Точные детали зависят от системы, но большинство сторонних программ и драйверов отключены. Вы получаете только основы графики, сети и других основных функций вашего компьютера.

Microsoft описывает это как «базовое состояние, использующее ограниченный набор файлов и драйверов». Теоретически с его помощью можно сузить круг проблем с компьютером, поскольку они, скорее всего, связаны с программным обеспечением или настройками, добавленными поверх Windows, а не с тем, что встроено в саму операционную систему.

В этом случае безопасный режим дает вам достаточно вычислительной мощности, чтобы удалить или сбросить несколько проблемных программ или запустить другие средства устранения неисправностей (например, антивирусный сканер), к которым иначе вы не смогли бы получить доступ, если ваш компьютер не запускается.

Однако безопасный режим – это не мгновенное решение проблем одним щелчком мыши. Диагностика и устранение неполадок в основном зависит от вас. Конечно, у вас есть доступ к таким утилитам, как Windows Update Troubleshooter, которые помогут вам понять, что именно пошло не так.

Следует также помнить, что безопасный режим работает не всегда. Иногда в системе возникают фундаментальные проблемы (например, сломанный жесткий диск) и тогда безопасный режим тоже не работает. В этом случае вам придется попробовать другие методы устранения неполадок или обратиться за помощью к специалистам.

Как использовать безопасный режим Windows

Як використовувати безпечний режим Windows

У вас есть три разных безопасных режима на выбор, Источник: popsci.com

Чтобы перейти в безопасный режим, необходимо загрузить Windows в среду обновления. Это простой синий экран с названием «Выберите вариант». Он может появиться автоматически, если компьютер постоянно не может нормально запуститься. Если вам удалось войти в Windows, вы можете перезагрузиться в среду восстановления, выбрав в «Настройках» пункт «Система и восстановление», затем выбрав «Перезагрузить сейчас» рядом с пунктом «Расширенный запуск».

Если вы не можете войти в интерфейс Windows, а среда обновления не загружается автоматически, на большинстве ПК во время запуска системы можно нажать определенную клавишу, которая переключит вас в альтернативное меню загрузки. Часто это что-то типа F8 или Delete, но это зависит от системы. Часто она отображается в экранном сообщении при загрузке компьютера. Но если это не так, вы можете выяснить, какая клавиша используется на вашем компьютере, воспользовавшись быстрым поиском в Интернете или изучив документацию, входящую в комплект поставки.

При переходе к экрану выбора функций выберите «Устранение неполадок». Здесь есть несколько полезных инструментов, включая восстановление системы и утилиту Startup Repair. Microsoft предлагает официальное руководство, в котором объясняется, что делает каждый из них.

Для безопасного режима выберите пункт Startup Settings. Затем можно загрузить стандартный безопасный режим, безопасный режим с сетью (удобно для поиска проблем в Интернете) или безопасный режим с командной строкой. Последняя опция предоставляет текстовый интерфейс для доступа к компьютеру, что позволяет выполнять некоторые низкоуровневые действия по устранению неисправностей, если вы не можете загрузить полный интерфейс Windows.

После этого вы окажетесь в безопасном режиме. Что делать дальше – зависит от вас. Вы можете попытаться запустить сканеры вирусов и диагностические инструменты, удалить программы, которые, по вашему мнению, могут вызвать проблемы, сбросить конфигурацию приложений или запретить определенным программам запускаться вместе с Windows в зависимости от характера проблем с вашим ПК.

Итак, как запустить безопасный режим?

  • При загрузке компьютера: Нажмите клавишу F8 (или Shift+F8) до появления логотипа Windows. Это откроет меню дополнительных параметров загрузки, где можно выбрать «Безопасный режим».
  • Из меню «Настройки»: В Windows 10 и 11 можно зайти в «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Восстановление» и выбрать «Перезагрузить сейчас». После перезагрузки выберите Устранение неполадок > Дополнительные настройки > Настройки загрузки и нажмите кнопку Перезагрузить. После этого выберите безопасный режим из списка.

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