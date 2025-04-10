Да, даже если вы столкнетесь с ужасным «синим экраном смерти».

Надеемся, вам никогда не придется решать проблемы с ПК. Но если вы столкнетесь с проблемами на компьютере под управлением Windows, безопасный режим станет одним из самых полезных инструментов в вашем арсенале. Это как защитная сетка, встроенная прямо в настольную операционную систему Microsoft. И она может помочь справиться с любыми проблемами Windows. Как использовать безопасный режим Windows?

MigNews поделится с вами простой инструкцией по Windows Safe Mode, которая будет понятна даже новичку.

Что такое Windows Safe Mode – безопасный режим Windows?

Безопасный режим – это часть более широкого набора утилит, входящих в Windows, готовых помочь вам, когда ваш компьютер не загружается, когда вы регулярно сталкиваетесь со сбоями и перезагрузками, а также когда Windows обращается странно и с ошибками. Вы даже можете использовать его при появлении печально известного синего экрана смерти.

Как работает безопасный режим Windows

Безопасный режим это один из нескольких инструментов для устранения неисправностей в Windows. Источник: popsci.com

Безопасный режим, по сути, пытается запустить Windows в урезанном базовом состоянии. Точные детали зависят от системы, но большинство сторонних программ и драйверов отключены. Вы получаете только основы графики, сети и других основных функций вашего компьютера.

Microsoft описывает это как «базовое состояние, использующее ограниченный набор файлов и драйверов». Теоретически с его помощью можно сузить круг проблем с компьютером, поскольку они, скорее всего, связаны с программным обеспечением или настройками, добавленными поверх Windows, а не с тем, что встроено в саму операционную систему.

В этом случае безопасный режим дает вам достаточно вычислительной мощности, чтобы удалить или сбросить несколько проблемных программ или запустить другие средства устранения неисправностей (например, антивирусный сканер), к которым иначе вы не смогли бы получить доступ, если ваш компьютер не запускается.

Однако безопасный режим – это не мгновенное решение проблем одним щелчком мыши. Диагностика и устранение неполадок в основном зависит от вас. Конечно, у вас есть доступ к таким утилитам, как Windows Update Troubleshooter, которые помогут вам понять, что именно пошло не так.

Следует также помнить, что безопасный режим работает не всегда. Иногда в системе возникают фундаментальные проблемы (например, сломанный жесткий диск) и тогда безопасный режим тоже не работает. В этом случае вам придется попробовать другие методы устранения неполадок или обратиться за помощью к специалистам.

Как использовать безопасный режим Windows

У вас есть три разных безопасных режима на выбор, Источник: popsci.com

Чтобы перейти в безопасный режим, необходимо загрузить Windows в среду обновления. Это простой синий экран с названием «Выберите вариант». Он может появиться автоматически, если компьютер постоянно не может нормально запуститься. Если вам удалось войти в Windows, вы можете перезагрузиться в среду восстановления, выбрав в «Настройках» пункт «Система и восстановление», затем выбрав «Перезагрузить сейчас» рядом с пунктом «Расширенный запуск».

Если вы не можете войти в интерфейс Windows, а среда обновления не загружается автоматически, на большинстве ПК во время запуска системы можно нажать определенную клавишу, которая переключит вас в альтернативное меню загрузки. Часто это что-то типа F8 или Delete, но это зависит от системы. Часто она отображается в экранном сообщении при загрузке компьютера. Но если это не так, вы можете выяснить, какая клавиша используется на вашем компьютере, воспользовавшись быстрым поиском в Интернете или изучив документацию, входящую в комплект поставки.

При переходе к экрану выбора функций выберите «Устранение неполадок». Здесь есть несколько полезных инструментов, включая восстановление системы и утилиту Startup Repair. Microsoft предлагает официальное руководство, в котором объясняется, что делает каждый из них.

Для безопасного режима выберите пункт Startup Settings. Затем можно загрузить стандартный безопасный режим, безопасный режим с сетью (удобно для поиска проблем в Интернете) или безопасный режим с командной строкой. Последняя опция предоставляет текстовый интерфейс для доступа к компьютеру, что позволяет выполнять некоторые низкоуровневые действия по устранению неисправностей, если вы не можете загрузить полный интерфейс Windows.

После этого вы окажетесь в безопасном режиме. Что делать дальше – зависит от вас. Вы можете попытаться запустить сканеры вирусов и диагностические инструменты, удалить программы, которые, по вашему мнению, могут вызвать проблемы, сбросить конфигурацию приложений или запретить определенным программам запускаться вместе с Windows в зависимости от характера проблем с вашим ПК.

Итак, как запустить безопасный режим?

При загрузке компьютера: Нажмите клавишу F8 (или Shift+F8) до появления логотипа Windows. Это откроет меню дополнительных параметров загрузки, где можно выбрать «Безопасный режим».

Из меню «Настройки»: В Windows 10 и 11 можно зайти в «Параметры» > «Обновление и безопасность» > «Восстановление» и выбрать «Перезагрузить сейчас». После перезагрузки выберите Устранение неполадок > Дополнительные настройки > Настройки загрузки и нажмите кнопку Перезагрузить. После этого выберите безопасный режим из списка.

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