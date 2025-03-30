Как использовать в быту крем для бритья: 6 лайфхаков

С его помощью можно почистить приборы из нержавеющей стали и не только.

Пройдитесь отделом чистящих средств в любом магазине, и вы будете завалены сотнями специализированных чистящих средств, которые утверждают, что это лучший вариант для ваших раковин, туалетов, бытовой техники и многое другое. Но для эффективной уборки дома вам не нужен целый шкаф, забитый чистящими средствами. На самом деле, одно из самых универсальных чистящих средств может скрываться в вашей аптечке. Вы удивитесь, но вам понадобится белый крем для бритья. Мало кто догадывается, как использовать в обиходе крем для бритья. Но, прочтя наш материал, вы убедитесь в том, что это уникальное средство.

MigNews поделится самыми эффективными лайфхаками с использованием крема для бритья. Ваш дом будет чист и приятно пахнет!

Как использовать в быту крем для бритья: чистите приборы из нержавеющей стали

Приборы из нержавеющей стали могут быть отличными. Но они также быстро притягивают пятна, следы и отпечатки пальцев и выглядят грязными уже через несколько минут после того, как вы их почистили. Если вы никогда не наносили крем для бритья на переднюю панель холодильника, посудомоечной машины или духовки из нержавеющей стали, сейчас самое время попробовать.

Ключ к этому методу – использование двух салфеток из микрофибры. Смочите первую салфетку, прежде чем нанести бритьевой крем на поверхность из нержавеющей стали. Аккуратно потрите всю поверхность небольшими круговыми движениями. А затем протрите всю поверхность сухой салфеткой. Бонус: чистка кремом для бритья также предотвращает появление отпечатков пальцев и пятен в будущем!

Очистите лакированные кухонные шкафы с помощью бритьевого крема.

Попрощайтесь с грязными кухонными шкафами! Крем для бритья достаточно мягкий для использования на окрашенном дереве (в отличие от других простых решений, таких как уксус, который может испортить отделку ваших шкафов). Но при этом он эффективно удаляет пятна от еды, грязи и жира. Если у вас деревянные шкафы, вы можете легко и быстро очистить их, нанеся немного крема для бритья на влажную салфетку из микрофибры и аккуратно протерев пятна.

Как использовать в обиходе крем для бритья: удаляйте кольца на унитазе

Розовые или оранжевые кольца вокруг унитаза – распространенная неприятность в ванной комнате. Они обычно вызваны скоплением минералов в воде (особенно в домах с жесткой водой). Поэтому, хотя они не обязательно означают, что ваш унитаз не гигиеничен, некрасивые кольца сразу же придадут вашей ванной комнате нечистый вид.

Быстро устранить надоедливые кольца на унитазе можно с помощью бритьевого крема. Вместо того чтобы использовать агрессивный отбеливатель для борьбы с этими пятнами, нанесите немного крема для бритья на ершик для унитаза и начните скрести по линии воды.

Удалите пятна от жесткой воды с помощью бритьевого крема

Возможно, вы видели вирусное DIY средство для удаления пятен от жесткой воды на TikTok. Но вам не нужно смешивать целый коктейль, чтобы избавиться от пятен от воды. Так же как вы можете использовать бритвенный крем для очистки колец в туалете, вызванных минеральными отложениями в воде, вы можете использовать его и для удаления почти всех других видов пятен от жесткой воды.

Просто нанесите тонкий слой крема для бритья на любую поверхность с пятнами от жесткой воды – хромированные светильники, стеклянные двери душевых кабин. Аккуратно потрите салфеткой из микрофибры, а затем протрите поверхность.

Как использовать в быту крем для бритья: избавьтесь от пятен на одежде и коврах

Вы можете очистить пятна с ковра с помощью крема для бритья, Источник: vecteezy.com

Главное в борьбе с пятнами на одежде, ткани или ковре – действовать как можно скорее. Промокните пятно бумажным полотенцем, чтобы удалить как можно больше лишней жидкости. Смочите участок водой, затем нанесите небольшое количество бритья на салфетку из микрофибры, чтобы аккуратно оттереть пятно.

Отполируйте зеркала в ванной с помощью крема для бритья

После того как вы воспользуетесь им один раз, крем для бритья быстро станет вашим излюбленным средством для чистки стекол и зеркал. Он не только очень прост в использовании (просто нанесите тонким слоем и протрите сухой салфеткой из микрофибры), но и не оставляет разводов, как традиционные чистящие средства стекла. Дополнительный бонус? Очистка зеркала кремом для бритья также может предотвратить его запотевание в будущем.

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