Как куркума с имбирем оказывает влияние на сердце человека?

Оказывается, их важно совмещать, чтобы улучшить здоровье сердца.

Все мы хотим иметь здоровье и прожить долгую жизнь. И для этого не нужно принимать специальное лекарство. Некоторые натуральные ингредиенты улучшат ваше состояние. Не верите? Ученые давно пытаются выяснить, как куркума с имбирем влияет на сердце человека. И недавно они пришли к интересным выводам.

MigNews поделится ими с вами, чтобы вы могли как можно скорее извлечь пользу для жизненно важного органа.

Куркума и имбирь: действительно ли они так полезны?

Куркума и имбирь уже много веков придают блюдам вкус и полезные свойства. У куркумы смелый, землистый вкус с оттенком горечи. А имбирь придает пряный аромат, способный согреть любое блюдо. Но, кроме того, что эти два корня способны украсить ваши любимые рецепты, они содержат соединения, которые могут поддержать общее состояние здоровья. Чашка теплого молока с куркумой может снять воспаление. А небольшое количество имбиря в чае поможет справиться с тошнотой или другими проблемами с пищеварением.

И куркума, и имбирь богаты антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, что может способствовать здоровью сердца. Но не ждите, что они сами по себе сотворят чудо. «И куркума, и имбирь обладают противовоспалительными свойствами, которые могут поддерживать здоровье сердца. Однако их лучше рассматривать как дополнение к общему здоровому образу жизни, а не как самостоятельное средство», – говорит диетология Кэт Бенсон.

По словам Бенсона, здоровый образ жизни включает в себя устоявшиеся пищевые привычки. «К факторам, способствующим здоровью сердца, относятся потребление клетчатки, здоровых жиров и богатая растениями диета. Она обеспечивает хорошо задокументированные преимущества, включая фитонутриенты с противовоспалительным эффектом. Некоторые из них также находятся в куркуме и имбири».

Как куркума с имбирем влияет на сердце человека: преимущества

Смешайте молоко, куркуму и имбирь, чтобы получить пряное «золотое молоко». Источник: freepik.com

Содержащийся в куркуме куркумин может помочь регулировать кровяное давление, поддерживая работу кровеносных сосудов. Бенсон говорит, что исследования неоднозначны относительно того, насколько хорошо куркумин помогает уменьшить жесткость и улучшить гибкость артерий. «Хотя куркума может играть определенную роль в поддержании здорового уровня холестерина, ее действие не так сильно, как употребление клетчатки или лекарств, снижающих уровень холестерина», – говорит она.

Имбирь улучшает здоровье сердца по-другому. «Имбирь содержит такие соединения, как гингерол, которые могут обладать легкими антикоагулянтными (разжижающими кровь) свойствами, потенциально снижая риск образования тромбов и способствуя более плавному кровообращению», – говорит Бенсон. Лекарство, снижающее уровень холестерина, эффективно снижает уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов. Но некоторые исследования показали, что добавление имбиря в рацион также может снизить уровень холестерина.

Употребление имбиря и куркумы вместе (например, в «золотом молоке») не обязательно увеличивает их полезные для сердца свойства. Но Бенсон говорит, что имбирь может помочь вашему организму лучше усвоить куркуму. «Вместе они могут способствовать здоровому кровообращению, поскольку куркума поддерживает функцию кровеносных сосудов. А легкие антикоагулянтные свойства имбиря могут способствовать более плавному кровотоку», – говорит она. «Однако их общая польза связана, прежде всего, с синергизмом всасывания, а не со значительным усилением эффекта для здоровья сердца».

Другие полезные свойства имбиря и куркумы

Имбирь и куркума могут не только придать вкус вашей пище и защитить ваше сердце. Они также могут помочь сбалансировать гормоны, бороться с воспалением и защищать клетки. Об этом говорится в обзоре 2011 года, опубликованном в журнале American Journal of Chinese Medicine. Эти мощные корни могут снижать уровень некоторых гормонов, таких как гормон щитовидной железы и лептин, или влиять на работу гормональных рецепторов. Они также помогают блокировать воспалительные белки, способствующие развитию хронических заболеваний. Кроме того, имбирь и куркума могут снижать окислительный стресс и даже замедлять рост раковых клеток.

Вы ищете натуральную альтернативу НПВС для лечения остеоартрита? Куркума и имбирь могут оказаться не менее эффективными. В исследовании, опубликованном в 2020 году в журнале Phytotherapy Research, люди с остеоартритом коленного сустава принимали либо напроксен (Aleve), либо комбинацию куркумы, имбиря и черного перца. Через четыре недели в обеих группах наблюдалось значительное снижение воспаления, хотя ни один из препаратов не превзошел другой.

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