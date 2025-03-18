Как мгновенно сходить в туалет по-большому: вне из йоги для вас

Выполните это упражнение, чтобы быстро избавиться от запора.

Стресс, путешествия и не самые лучшие привычки в питании иногда могут замедлить работу вашей пищеварительной системы. Вздутие может привести к тому, что ваши штаны станут похожи на жгут. А дискомфорт в животе превратит даже незначительные движения в испытания. Конечно, вы можете попробовать смягчающие стул, но некоторые из них действуют не так быстро, как хотелось бы. Стимулирующие слабительные могут помочь вам быстро опорожниться, но также могут заставить вас бежать в туалет, пока не наступила катастрофа. Как мгновенно сходить в туалет по-большому натуральным образом?

MigNews натолкнулся на один неожиданный совет из Сети. Оказывается, вам нужно выполнить простое упражнение по йоге.

Как мгновенно сходить в туалет по-большому: вам поможет йога

Физические упражнения – отличный способ предотвратить запор, но давайте будем честными. Когда вы уже чувствуете себя зажатым, мысль о том, чтобы двигаться, не слишком привлекательна. Вот здесь-то и может помочь мягкая йога.

Простые движения, например повороты в наклоне, стимулируют пищеварительную систему и заставляют ее снова начать двигаться. И что самое приятное? Для этого не нужно быть гибким.

Просто найдите свободное место на полу, наденьте что-нибудь удобное и позвольте своему телу делать все остальное. Немного движения – это все, что нужно для того, чтобы все снова потекло гладко, и давайте начнем.

Как делать скручивание в наклоне

Лягте на спину, согнув колени и поставив стопы на пол немного шире бедер. Обратите внимание на напряжение в кишечнике и положите пальцы на то место, где вы испытываете наибольшее напряжение (вот точка акупрессуры, которую вы также можете попробовать для облегчения запоров). Потратьте минуту или около того на глубокое дыхание, чтобы диафрагма выталкивала живот. Это поможет вам расслабиться.

Теперь вытяните руки в стороны, чтобы ваше тело приобрело форму буквы «Т». Вдохните, а на выдохе постарайтесь прижать поясницу к полу, как будто вы пытаетесь нажать на кнопку поясничным отделом позвоночника. Несколько таких раундов мягко расслабят ваш позвоночник, подобно движениям «кошка/корова» на занятиях йогой.

Сделайте еще один вдох, а на выдохе позвольте коленам опуститься влево. Если колени не добираются до пола, подложите под левое бедро подушку или блок для йоги (если он у вас есть) для поддержки. Продолжайте глубоко дышать, ощущая легкое натяжение в напряженных местах живота. Через несколько мгновений сверните колени в центр и повторите с другой стороны.

Другие позы йоги для облегчения запоров

Скручивание в наклоне помогает, но не всем. Несколько других поз йоги могут облегчить боль в животе, связанную с запорами и газами. Те, кто занимался горячей йогой или бикрам-йогой, могут быть знакомы с позой Паванмуктасана:

Если вы уже лежите на спине, вытяните левую ногу прямо, а правое бедро подтяните поближе к животу. Это массирует восходящую ободочную кишку. Если вы повторите это упражнение с прямой правой ногой и левой ногой, прижатой к кишечнику, вы обработаете нисходящую ободочную кишку.

Маласана, являющаяся глубоким приседанием, может быть недоступна (не говоря уже о легкости) для тех, у кого узкие бедра и запоры. Однако это глубокое приседание – лучшее положение для дефекации (именно поэтому ваш Squatty Potty так хорошо работает).

Попробуйте маласана на спине, согнув колени и оторвав стопы от пола. Разведите колени в стороны, приподнимая их выше бедер. Чтобы создать сопротивление, прижмите локти или предплечья к внутренней стороне бедер. В этой позе также очень приятно прижиматься к стене, что поможет расслабиться и запустить движение кишечника.

Заметили, что запор всегда возникает во время путешествия? Вот почему это происходит и как с этим бороться.