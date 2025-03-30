Очистите фотокамеру от мусора и освободите место на телефоне.

В наши дни большинство из нас чувствуют себя перегруженными цифровыми фотографиями. Легкость, с которой можно сделать снимок и сохранить его на смартфоне, означает, что мы можем собирать десятки или даже сотни снимков в день, большинство из которых мы никогда больше не увидим (если только они не появятся в социальных сетях как подведение итогов года). Нужно больше места? Узнайте, как найти и удалить дубликаты фотографий на Android или iOS.

MigNews поделится простой инструкцией, которая сэкономит вам время и поможет в дальнейшем делать это самостоятельно.

Почему вообще важно регулярно удалять дубликаты фото на телефоне?

Большой объем изображений, который мы накапливаем сейчас, а также частота, с которой мы переключаемся между несколькими устройствами и обмениваемся фотографиями с друзьями и родственниками, приводят к множеству дубликатов. Не успеете вы оглянуться, как у вас на телефоне появится семь копий одного и того же мема или школьной фотографии племянницы.

Дубликаты фотографий не служат никакой цели, кроме как занимать место на вашем смартфоне (и в облачном хранилище).

При чрезмерном количестве дубликатов фотографий производительность компьютера может снизиться. Это может привести к снижению времени отклика, заторможенности и даже сбоев. Удалив дубликаты, вы сможете оптимизировать работу гаджета.

Наличие нескольких копий одной и той же фотографии может привести к путанице и дезорганизации. Становится сложно находить конкретные изображения, и это создает ненужный беспорядок в вашей фототекте. Удаление дубликатов фотографий поможет упорядочить вашу фотоколлекцию и упростить управление ею.

Как найти и удалить дубликаты фотографий на Android

Используйте Файлы от Google для поиска дубликатов на Android, Источник: David Nield

Телефоны Android отличаются друг от друга в зависимости от производителя. Но большинство пользователей Android, скорее всего, используют Google Фото. Возможно, вы не понимаете этого, но в Google Фото встроена функция обнаружения дубликатов. Если вы попытаетесь загрузить изображение, которое в точности повторяет изображение, уже имеющееся в вашей библиотеке, оно не будет сохранено. Вы можете проверить эту функцию, скопировав изображение на компьютере, а затем попытавшись загрузить обе копии в Google Фото через Интернет.

Если вы обнаружите в Google Фото идентичные фотографии, вероятнее всего, они просто очень похожи или имеют разный размер. Также следует помнить, что, хотя Google Фото не будет дважды загружать одну и ту же фотографию в облако, это не влияет на изображения, хранящиеся локально на вашем телефоне, поэтому дубликаты могут появиться и здесь. Например, вы можете сделать фотографию, а затем отправить ее через приложение для обмена сообщениями, которое создаст собственную резервную копию файла.

Чтобы проверить наличие дубликатов файлов (в том числе фотографий) на телефоне Android, вы можете воспользоваться приложением Files by Google. Откройте приложение и нажмите значок «Очистка» на панели инструментов внизу. Если на телефоне действительно есть дубликаты файлов, вы увидите предложение удалить их с помощью кнопки Выбрать файлы. Нажмите ее, и вы сможете выбрать, какие дубликаты нужно удалить. Чтобы удалить все, выберите «Все дубликаты». Обратите внимание, что будут удалены только копии файлов, оригиналы останутся неприкосновенными.

Samsung предлагает аналогичную функцию на своих телефонах Galaxy через приложение Samsung My Files. Прокрутите вниз передний экран приложения, затем выберите «Управление хранилищем» и «Дубликаты файлов». Если на телефоне есть дубликаты, вы сможете увидеть их в списке рядом с оригиналами. Выберите копии, от которых вы хотите избавиться, и нажмите значок «Удалить» внизу.

Если ни один из этих вариантов вам не подходит, в Google Play Store можно найти множество посторонних инструментов для этой работы. Один из лучших – Duplicates Cleaner. Он быстр и бесплатн, хотя если перейти на премиум-версию, вы получите более продвинутые инструменты поиска и избавитесь от рекламы.

Как найти и удалить дубликаты на iOS

В программе «Фотографии для iOS» вы найдете папку дубликатов. Источник: David Nield

На iPhone большинство людей будут использовать стандартное приложение Photos, поставляемое с iOS. Если вы используете Google Photos, то сказанное выше остается действующим: дубликаты нельзя загружать в Интернет, даже если вы каким-то образом накопили дубликаты изображений в локальном хранилище iPhone.

Открыв Apple Photos на iPhone, вы можете нажать на «Альбомы» на нижней панели инструментов, а затем прокрутить вниз до «Дубликатов», чтобы проверить, есть ли они на вашем устройстве. Если они есть, вы можете увидеть оригинальные изображения рядом с копиями в хронологическом порядке. Причем самые старые будут находиться наверху. Нажмите три точки (вверху справа), затем «Фильтр», чтобы показать только фотографии, только видео или оба вместе.

Нажмите кнопку «Объединить» рядом с любой парой дубликатов, чтобы избавиться от лишнего. Apple утверждает, что при этом сохраняется самая «качественная версия» фотографии, а остальные перемещаются в альбом «Недавно удаленные», где их можно восстановить при необходимости. Если вы хотите выбрать сразу несколько пар дубликатов, нажмите кнопку «Выбрать» вверху. Затем нажмите «Выбрать» рядом с каждой парой, которую вы хотите объединить.

Если выбрать дубликаты, а не просто нажать кнопку Объединить, вы получите доступ к некоторым дополнительным функциям. Нажмите три точки в правом нижнем углу (если выбрана одна или несколько пар). У вас появится возможность удалить обе копии изображения, скопировать их в другое место, добавить в альбом и изменить связанные с ними метаданные (например, дату и время съемки).

Как и на Android, существует множество посторонних приложений, которые сделают за вас работу по поиску и удалению дубликатов фотографий на iPhone. Remo Duplicate Photos Remover – лучшее бесплатное приложение для iOS. Он быстро найдет идентичные изображения на вашем телефоне и поможет их удалить.

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