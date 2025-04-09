Четверг, 10 апреля, 2025
2.1 C
Киев
type here...
Политика
Время чтения 1 мин.

Как партнерство Укрпочты с китайским Temu повлияет на доставку посылок

Як партнерство Укрпошти з китайським Temu вплине на доставку посилок

Укрпочта инициирует стратегическое партнерство с популярной среди украинцев китайской онлайн-площадкой.

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» заключает стратегическое соглашение с китайским маркетплейсом TEMU, пользующимся большой популярностью среди украинцев.

Эту информацию сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в своем сообщении в Facebook, пишет MigNews.

После успешного тестирования услуги в сентябре, Temu и Укрпочта запустили специализированное решение по доставке, адаптированное к потребностям украинских потребителей. Во время тестового периода Укрпочта обработала более 1,5 млн. отправлений от Temu, что подтверждает большой спрос на эффективную доставку в регионе.

Это партнерство объединяет инновационную бизнес модель Temu и разветвленную сеть Укрпочты, которая насчитывает более 30 000 точек обслуживания по всей Украине. Благодаря этому отправки доставляются в течение трех дней после прибытия в страну, что значительно повышает скорость и надежность доставки для клиентов.

Смелянский отметил:

Мы удивлены стремительным развитием Temu на глобальном уровне и их быстрым выходом на украинский рынок. Это партнерство позволяет нам снабжать украинцев необходимыми товарами вовремя и с нужной скоростью доставки.

Он также добавил, что «Укрпочта» планирует открыть второй центр обработки международных отправлений, что позволит доставлять 95% международных посылок в течение двух дней после их прибытия в Украину.

Напомним, что в скором времени в Украине появятся первые почтоматы «Укрпочты».

Горячее за неделю

Спорт

За сутки россияне потеряли 1270 солдат и более 180 единиц техники, — ВСУ

0
За последние сутки с...
Общество

Цена биткоина опустилась ниже $75 000 на фоне торгового напряжения

0
В понедельник, 7 апреля, биткоин не удержался на ключевом...
Статьи

Что такое метод порций и можно ли похудеть на 10 кг за месяц: мифы и правда

0
Узнайте, что такое метод порций по 200 г и можно ли похудеть на 10 кг за месяц. Разбираемся в мифах и правде о похудении с помощью контроля порций.
Политика

Ядерная напряженность: причины ухудшения отношений США и Ирана

0
Текущая ситуация с ядерной программой Ирана и отношениями с США: угроза военного конфликта и дипломатические усилия.
Общество

Долги за коммуналку: кто в Украине накапливает огромные неоплаченные счета

0
Граждане Украины с низким или средним уровнем доходов добросовестно...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Какой уровень солнечной активности сегодня: прогноз магнитных бурь на конец недели в Украине

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Растаможка авто в 2025 году: какие льготы действуют и кто может сэкономить средства

0
Украинцы, несмотря на войну, продолжают активно ввозить автомобили из-за...

СМИ узнали, по какой причине Лунин может пропустить игру «Реал-Мадрид» против «Валенсии»

0
Проведение матча (в рамках национального испанского чемпионата Ла Лига)...

Прогноз магнитных бурь на сегодня 04 апреля 2025 в Украине: советы метеозависимым

0
Прогноз магнитных бурь на 04 апреля 2025 года в Украине: советы для метеозависимых, как минимизировать их влияние на здоровье. Подготовьтесь к геомагнитной активности.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.