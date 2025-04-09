Как партнерство Укрпочты с китайским Temu повлияет на доставку посылок

Укрпочта инициирует стратегическое партнерство с популярной среди украинцев китайской онлайн-площадкой.

Национальный почтовый оператор «Укрпочта» заключает стратегическое соглашение с китайским маркетплейсом TEMU, пользующимся большой популярностью среди украинцев.

Эту информацию сообщил генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский в своем сообщении в Facebook, пишет MigNews.

После успешного тестирования услуги в сентябре, Temu и Укрпочта запустили специализированное решение по доставке, адаптированное к потребностям украинских потребителей. Во время тестового периода Укрпочта обработала более 1,5 млн. отправлений от Temu, что подтверждает большой спрос на эффективную доставку в регионе.

Это партнерство объединяет инновационную бизнес модель Temu и разветвленную сеть Укрпочты, которая насчитывает более 30 000 точек обслуживания по всей Украине. Благодаря этому отправки доставляются в течение трех дней после прибытия в страну, что значительно повышает скорость и надежность доставки для клиентов.

Смелянский отметил:

Мы удивлены стремительным развитием Temu на глобальном уровне и их быстрым выходом на украинский рынок. Это партнерство позволяет нам снабжать украинцев необходимыми товарами вовремя и с нужной скоростью доставки.

Он также добавил, что «Укрпочта» планирует открыть второй центр обработки международных отправлений, что позволит доставлять 95% международных посылок в течение двух дней после их прибытия в Украину.

Напомним, что в скором времени в Украине появятся первые почтоматы «Укрпочты».