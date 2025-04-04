Как пишется эксчемпионка: вместе, из-за дефиса или отдельно?

Изменилось ли что-нибудь после введения новых правил?

В 2019 году было принято новое правописание украинского языка с целью модернизации и усовершенствования языковых норм, а также в ответ на многочисленные изменения в языковой среде и потребности современной коммуникации. Но коснулись ли эти изменения сложных слов из экс? Как теперь пишется эксчемпионка на украинском – вместе, через дефис или отдельно?

MigNews расскажет вам об особенностях написания этого слова, а также о его значении, если вы вдруг забыли.

Значение слова эксчемпионка

Экс – с английского переводится как прежний. Но все чаще это иностранное слово не переводят, а используют в составе сложных слов. Эксчемпионка – это слово обычно употребляется, чтобы обозначить женщину, которая когда-то была чемпионкой по какой-то дисциплине, но уже потеряла этот титул.

Итого, из-за дефиса или отдельно: как пишется слово эксчемпионка на украинском

Согласно новому правописанию 2019 года, теперь мы пишем слова с иностранной частью «экс» вместе. Так что эксчемпионка в 2025 году пишем не через дефис, а вместе. Вариативность здесь недопустима: вам нужно использовать только один (правильный) вариант этого слова.

Правильно: эксчемпионка.

Неправильно: экс-чемпионка, экс чемпионка.

ВАЖНО. Если «экс» прилагается к собственному названию или аббревиатуре, то мы пишем его с ними не вместе, а через дефис.

Примеры употребления слова эксчемпионка

Важно закреплять знания и читать больше украинской литературы, чтобы запоминать написание тех или иных слов. Ведь без этого правила легко выветриваются из нашей головы, учитывая, как много мы получаем информации ежедневно (полезной и не очень). Не ленитесь и делайте это регулярно.

Вот несколько предложений со словом эксчемпионка:

Эксчемпионка мира по теннису решила завершить свою карьеру после последнего турнира.

После победы на чемпионате она стала известна, но теперь уже является эксчемпионкой.

Эксчемпионка по фигурному катанию вернулась в спорт в качестве тренера.

В интервью эксчемпионка рассказала о трудностях, с которыми она сталкивалась во время своей карьеры.

Эксчемпионка бокса поделилась своими планами на будущее и намерениями работать с молодыми спортсменами.

А вы знаете, должны ли мы писать на украинском слово праздник с апострофом или без него? Здесь вас ждет ответ на этот вопрос.