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Политика
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Как пишется эксчемпионка: вместе, из-за дефиса или отдельно?

Як пишеться ексчемпіонка: разом, через дефіс чи окремо?

Изменилось ли что-нибудь после введения новых правил?

В 2019 году было принято новое правописание украинского языка с целью модернизации и усовершенствования языковых норм, а также в ответ на многочисленные изменения в языковой среде и потребности современной коммуникации. Но коснулись ли эти изменения сложных слов из экс? Как теперь пишется эксчемпионка на украинском – вместе, через дефис или отдельно?

MigNews расскажет вам об особенностях написания этого слова, а также о его значении, если вы вдруг забыли.

Значение слова эксчемпионка

Экс – с английского переводится как прежний. Но все чаще это иностранное слово не переводят, а используют в составе сложных слов. Эксчемпионка – это слово обычно употребляется, чтобы обозначить женщину, которая когда-то была чемпионкой по какой-то дисциплине, но уже потеряла этот титул.

Итого, из-за дефиса или отдельно: как пишется слово эксчемпионка на украинском

Согласно новому правописанию 2019 года, теперь мы пишем слова с иностранной частью «экс» вместе. Так что эксчемпионка в 2025 году пишем не через дефис, а вместе. Вариативность здесь недопустима: вам нужно использовать только один (правильный) вариант этого слова.

  • Правильно: эксчемпионка.
  • Неправильно: экс-чемпионка, экс чемпионка.

ВАЖНО. Если «экс» прилагается к собственному названию или аббревиатуре, то мы пишем его с ними не вместе, а через дефис.

Примеры употребления слова эксчемпионка

Важно закреплять знания и читать больше украинской литературы, чтобы запоминать написание тех или иных слов. Ведь без этого правила легко выветриваются из нашей головы, учитывая, как много мы получаем информации ежедневно (полезной и не очень). Не ленитесь и делайте это регулярно.

Вот несколько предложений со словом эксчемпионка:

  • Эксчемпионка мира по теннису решила завершить свою карьеру после последнего турнира.
  • После победы на чемпионате она стала известна, но теперь уже является эксчемпионкой.
  • Эксчемпионка по фигурному катанию вернулась в спорт в качестве тренера.
  • В интервью эксчемпионка рассказала о трудностях, с которыми она сталкивалась во время своей карьеры.
  • Эксчемпионка бокса поделилась своими планами на будущее и намерениями работать с молодыми спортсменами.

А вы знаете, должны ли мы писать на украинском слово праздник с апострофом или без него? Здесь вас ждет ответ на этот вопрос.

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