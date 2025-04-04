Как пишется этнография: правописание и значение слова

Нужно ли писать этнография или этнография?

Написание сложных слов в украинском языке всегда вызывает затруднения у взрослых и детей. Многие из нас ломают голову над тем, нужно ли писать слова вместе, отдельно или через дефис. К примеру, слово этнография. Как пишется этнография на украинском: этнография или этнография? Может быть, вам нравится первый вариант. Но корректен ли он с точки зрения норм украинского языка?

MigNews напоминает, что в 2019 году были введены новые правила написания тех или иных слов. Коснулись ли они слова этнография? Теперь вы узнаете.

Что такое этнография: значение слова

Этнография – это научная дисциплина, изучающая культуры, обычаи, традиции и образ жизни разных народов и этнических групп. Этнографы проводят полевые исследования, собирая данные о поведении, верованиях, социальных структурах и культурных практиках людей. Основная цель науки этнографии – понять, как люди живут, взаимодействуют и воспринимают окружающий мир.

Слово «этнография» происходит от греческих слов «ethnos» (народ, племя) и «grapho» (писать). Это означает «описание народа».

Этнография может включать как качественные, так и количественные методы исследования, и часто основывается на наблюдениях, интервью и анализе культурных артефактов.

Этнография играет немаловажную роль в антропологии, социологии и других социальных науках, помогая создать более глубокое понимание человеческого опыта и разнообразия культур.

Этнография или этно-графия: как правильно пишется слово на украинском

Среди нововведений 2019 были сложные слова с такими компонентами, как этно-. Согласно правилам украинского языка, сложные слова с этой частью пишутся только вместе: никаких исключений нет. Поэтому:

Верно: этнография.

Неправильно: этно-графия, этнография.

Примеры употребления слова этнография

Этнография изучает происхождение всех этих народов и пытается выяснить, какие из них принадлежали кельтскому, германскому или славянскому племени.

В университете я выбрал курс по этнографии, чтобы изучить методы полевых исследований.

Этнография играет ключевую роль в сохранении культурного наследия и понимании социокультурных процессов.

Этнография помогает глубже понять культурные различия между народами и их уникальными традициями.

А как насчет другого сложного слова – эксчемпионка. Как оно пишется на украинском: вместе или через дефис?