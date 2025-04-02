Как поддерживать хорошую осанку в домашних условиях? 6 секретов

Следуйте этим советам эксперта по позвоночнику.

Ваш хребет устал от сутулости. Сидите вы, как креветка, за рабочим столом или выгибаете шею, прокручивая телефон – плохая осанка может подкрасться к вам очень быстро. И не успеешь оглянуться, как шея затекла, плечи напряглись, а спина болит. Плохая осанка может повлиять на ваш позвоночник, равновесие и даже пищеварение. Что делать? Как поддерживать хорошую осанку в домашних условиях?

К счастью, наши тела удивительно прощают, и вред не всегда бывает необратим. MigNews поделится самыми простыми советами экспертов. Оказывается, небольшие изменения могут оказать огромное влияние – и ваше тело это заметит.

Как плохая осанка влияет на ваше здоровье?

Правильная осанка играет огромную роль в работе нашего организма. Клинический специалист по ортопедической физической терапии Алекс Бонхомм говорит, что осанка помогает поддерживать суставы, мышцы и сухожилия в правильном положении. «Поддержка правильного положения тела также может помочь предотвратить такие проблемы, как травмы от чрезмерного использования, растяжения, напряжения, скованность, тугоподвижность и слабость», – добавляет он.

Кроме этих проблем со здоровьем, боль в спине – еще один серьезный повод для беспокойства. Спинальный хирург Гболохан Окубадехо отмечает, что сутулость создает ненужную нагрузку на позвоночник и на окружающие мышцы. Поэтому вы можете чувствовать себя постоянно уставшим, а ваша спина болит. «Неправильная осанка также может приводить к нагрузке на диски в позвоночнике, что приводит к таким проблемам, как грыжа межпозвонкового диска», – говорит доктор Окубадехо.

Наклоны вперед при прокрутке телефонной книги – это рецепт проблем с шеей, объясняет доктор Окубадехо. Когда вы постоянно смотрите вниз на экран, вы можете перенапрячь мышцы шеи, что может привести к ригидности и напряжению, объясняет он. Вы даже можете получить ущемление нерва, что приведет к боли и усложнит движения шеи.

Неожиданные побочные эффекты могут затронуть и другие части тела. Головные боли могут появиться, когда неправильная осанка создает напряжение в шее и верхней части спины. Это происходит потому, что кровоток может быть ограничен, что может вызвать головные боли напряжения, объясняет доктор Окубадехо.

Ваша пищеварительная система тоже может пострадать. Сидение или стояние в сутулой позе может привести к сдавливанию органов в области живота, добавляет он. Впоследствии пищеварение может стать вялым, что в конечном счете приведет к постоянным проблемам с желудком.

Как поддерживать хорошую осанку дома

Асана кошка-корова из йоги поможет вам выровнять осанку, Источник: freepik.com

Воспринимайте хорошую осанку как ежедневную практику. Она требует регулярного внимания во время повседневных действий, таких как сиденье и стояние, чтобы поддерживать мышцы и суставы в правильном положении, говорит доктор Бонхомм. Если вы не уделяете этому внимания, сутулость может стать вашей повадкой. Но эти 6 советов помогут вам выпрямиться:

Натренируйте мышцы с помощью простых упражнений. Такие простые движения, как сведение лопаток за спиной, легкий наклон подбородка, словно вы киваете «да», и выпрямление спины в положении сидя. Все это поможет исправить плохую осанку, если это делать регулярно. Растяжка для расслабления напряженных мышц. Доктор Окубадехо рекомендует открывать грудную клетку, делать «кошку-коровку» и растягивать сгибатели бедра, чтобы снять напряжение, вызванное неправильной осанкой. Изменяйте положение в течение дня. Доктор Бонхомм предупреждает, что многочасовое пребывание в одном положении – это рецепт от проблем с осанкой. Он советует использовать стоячий стол, чтобы разделить длительные периоды сиденья и уменьшить дисбаланс осанки. Попробуйте корректор осанки. Это небольшое переносное устройство крепится к верхней части спины и мягко вибрирует, когда вы сутулитесь. Поддерживайте шею во время сна. Положение шеи и поясницы очень важно во время сна. Правильно подобранная подушка поможет поддерживать шею и позвоночник в правильном положении, предотвращая раздражающие боли утром. Следите за своей осанкой. Честно говоря, даже при лучших намерениях вы забудете о своей осанке примерно через 17 секунд после прочтения этой статьи. Доктор Окубадехо советует превратить свой телефон в личного тренера из осанки, установив регулярные напоминания или загрузив такие инструменты, как PostureMinder, чтобы подтолкнуть вас.

Другие способы сохранить здоровье позвоночника

Использование стратегий того, как поддерживать хорошую осанку – это отличное начало. Но вы можете сделать еще больше, чтобы сохранить позвоночник крепким и здоровым. Наши эксперты предлагают несколько простых способов поддержать спину изнутри:

Двигайтесь. Доктор Бонхомм утверждает, что физические упражнения являются обязательным условием улучшения осанки.

Употребляйте в пищу Омега-3. Не существует мгновенного лекарства от здоровья спины. Но доктор Бонхомм отмечает, что некоторые продукты, богатые Омега-3, могут помочь снизить воспаление мышц и суставов. Добавьте в свой рацион больше лосося, тунца, льняного семени и грецких орехов, чтобы поддержать позвоночник питательными веществами.

Подкормите свои кости. Доктор Окубадехо рекомендует включить в свой рацион продукты, богатые кальцием, витамином D и магнием.

Диски в позвоночнике нуждаются в воде, чтобы оставаться гибкими и поглощать удары, говорит доктор Окубадехо. Недостаточное потребление воды может привести к скованности и дискомфорту. Держите бутылку с водой под рукой!

Используйте удобную для позвоночника мебель. Ваша спина проводит часы в кресле, так что пусть оно будет хорошим. Доктор Окубадехо говорит, что стулья с правильной поддержкой поясницы могут снизить нагрузку на позвоночник во время продолжительной работы. Эргономичная мебель поможет сохранить естественное положение позвоночника и предотвратить мышечное напряжение.

При необходимости принимайте добавки. Хотя ни одна добавка не является волшебным средством, кальций и витамин D могут помочь поддержать плотность костей, говорит доктор Окубадехо. Глюкозамин также может помочь в восстановлении хрящей и поддержать здоровье суставов, сохраняя позвоночник гибким и сильным, добавляет он.

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