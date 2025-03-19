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Как посмотреть историю просмотров в Instagram? 3 способа

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Вы пролистали рецепт вкусного завтрака, информацию о следующем месте для свиданий в городе или интересный ролик, но не успели сохранить его или поделиться с друзьями, как он исчез? Такое случается с лучшими из нас. Как же теперь посмотреть историю просмотров в Instagram?

Хотя в Instagram нет специальной функции для просмотра истории просмотров, он позволяет сохранять контент в папку, а также имеет раздел «Ваша активность», в котором отображаются все понравившиеся вам посты и ролики, а также профили, которые вы недавно искали. MigNews расскажет, как легко отследить контент в Instagram.

Как посмотреть историю просмотров в Instagram: способ 1

Что нужно сделать? Проверьте, какие посты и ролики вам понравились, используя Вашу активность.

Хотя Instagram может и не дать вам сведение всех постов или роликов, которые вы прокручивали, он дает вам подробный список тех, с которыми вы взаимодействовали. Сюда входит весь понравившийся вам контент и который вы прокомментировали. Вот как это сделать:

  • Зайдите в свой профиль Instagram и нажмите на гамбургер-меню в правом верхнем углу.
  • Выберите «Ваша активность», и вы найдете опции «Лайки» и «Комментарии», нажав на которые вы увидите посты/ролики, которые вам понравились и которые вы прокомментировали соответственно. Вы также можете отфильтровать посты от новейших до старых, основываясь на датах, типах контента и авторах.
  • Далее вы можете прокрутить вниз вкладку «Последние поиски», чтобы получить список всех искомых аккаунтов.

Способ 2: просматривайте любимый контент с помощью папки «Сохраненные»

Як подивитися історію переглядів в Instagram? 3 способи

В Instagram нет функции, отображающей всю историю просмотров. Но вы все равно можете вернуться назад и просмотреть понравившиеся вами посты и ролики, а также перейти в папку «Сохраненные». Источник: pexels.com

  • Instagram позволяет сохранять интересующие ролики или посты в папке «Сохраненные», доступ к которой можно получить через меню «Настройки».
  • Нажмите на меню с тремя точками слева от понравившегося ролика или поста и выберите «Сохранить».
  • Зайдите в свой профиль Instagram, выберите «Настройки и активность» и коснитесь «Сохраненные».
  • Нажмите «Все посты», чтобы просмотреть сохраненный контент. Кроме того, есть отдельная папка для всех сохраненных вами аудиозаписей. Также можно создать дополнительную папку для категоризации различных видов контента.

Как посмотреть историю просмотров в Instagram: способ 3

  • Что нужно сделать? Используйте аккаунты и хештеги.

Если вышеперечисленные способы не помогли вам найти то, что вы искали, придется положиться на свою память. Если вы помните имя профиля или теги, используемые в посте, вы можете выполнить быстрый поиск на странице Explore. Если вам удастся, ролик может появиться в поиске.

Эти способы не дают уверенности в том, что вы сможете просмотреть всю историю просмотров в Instagram. Но это единственные доступные сейчас лайфхаки.

Какой-то контент в Инстаграмме кажется вам неприличным? Узнайте, как скрыть его, чтобы он вас больше не беспокоил.

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