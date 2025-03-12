Как правильно делать бекап на Android: инструкция по фото

Убедитесь, что все ваши данные находятся в безопасности.

Надеемся, что ваш телефон или планшет на базе Android никогда не будет утерян, украден, разбит в аварии или утоплен. Но если хуже всего случится, вы будете рады, что нашли время сделать резервную копию всех данных на устройстве. Как правильно делать бекап на Android?

В некоторых приложениях, таких как Gmail, резервные копии автоматически сохраняются в облаке. В случае с другими приложениями и файлами вам придется предпринять несколько предупредительных шагов, прежде чем произойдет крушение. Эти инструкции написаны для телефонов Pixel и Galaxy. Но для других телефонов и планшетов на базе Android процесс аналогичен. MigNews расскажет, что нужно делать.

Как правильно делать бекап на Android: фото и видео

Начать стоит с фотографий и видео, и Google Photos – очевидный выбор. Запустите приложение, затем коснитесь изображения профиля (справа вверху) и выберите Настройки фотографий > Резервное копирование. Убедитесь, что переключатель Резервное копирование включен и все места на телефоне, где хранятся фотографии и видео, включены в список папок резервного копирования.

Выбор качества резервной копии для Google Фото. Скриншот: Google

Нажмите Качество резервного копирования, чтобы выбрать, сохранять ли в Google Фото в облаке копии фотографий и видео в полном разрешении. Преимущество выбора слегка кратких копий состоит в том, что вам не придется платить за облачное хранилище столько же. Вы получаете 15 ГБ бесплатного пространства на Gmail, Google Диске и Google Фото. Тарифные планы Google One начинаются от 2 долларов в месяц за 100 ГБ пространства.

Если у вас много фотографий и видео, вы можете считать, что удобство хранения в Google Фото стоит ежемесячной платы. Вы можете получить доступ к файлам с любого устройства, а также добавлять фотографии и видео с iPhone, iPad, компьютеров Windows и Mac. Если вы предпочитаете не платить за облачное хранилище, у вас все равно есть варианты.

Для Windows проще всего воспользоваться инструментом Phone Link, поставляемым вместе с операционной системой. Запустите его из меню «Пуск», следуйте инструкциям по подключению устройства Android, и вы сможете передавать файлы между двумя устройствами разными способами. Например, выберите несколько изображений в Google Фото на телефоне, нажмите «Поделиться», и в качестве опции должен появиться Windows PC.

Делитесь файлами непосредственно с Windows с помощью приложения Phone Link, Источник: Google

Если вы используете Mac, встроенной опции для обмена файлами нет – самым простым сторонним приложением является MacDroid, хотя оно может быть немного нестабильным. Приложение бесплатно, если вы только переносите файлы с Android на macOS. Вы можете заплатить 20 долларов в год за версию Pro.

Кроме Google Photos, существует множество других вариантов облачной синхронизации, позволяющих сохранять фотографии и видео с вашего Android-устройства в облако и на компьютере. Одним из лучших инструментов для этой работы является Dropbox – хотя, как и в случае с Google Photos, вы не получите много бесплатного хранилища (цены начинаются от $10 в месяц за 2 ТВ).

Как создать резервную копию устройства Android: сообщения и настройки

При использовании Google Сообщения для переписки вы можете создать резервную копию этих разговоров на Google Диск. Выделите «Настройки» и выберите «Система» > «Резервное копирование» на телефоне Pixel. Или «Аккаунты и резервное копирование» > «Резервное копирование данных» (в разделе «Google Drive») на телефоне Galaxy. В Galaxy на том же экране можно выбрать опцию Samsung Cloud.

Встроенный в Android инструмент резервного копирования охватывает тексты и настройки. Источник: popsci.com

Эта резервная копия содержит не только сообщения, но и данные об установленных приложениях, истории звонков и настройках устройства (то, как настроен Android). Как и в случае с Google Фото, эта информация учитывается в квоте облачного хранилища Google. Возможно, на определенном этапе вам придется заплатить за нее дополнительно.

Для других приложений для обмена сообщениями необходимо изучить возможности резервного копирования, предоставляемые самим приложением. В некоторых приложениях, таких как Facebook Messenger, все хранится в облаке. Вы можете просто войти в эти аккаунты на новом телефоне. И вся история ваших разговоров будет быстро синхронизирована.

В других приложениях найдите подходящую опцию резервного копирования. Например, в WhatsApp щелкните три точки (вверху справа) на вкладке Чат, а затем выберите Настройки > Чат > Резервное копирование чата. Вы можете настроить, что и когда будет резервироваться. И снова Google Drive – облачное хранилище, используемое для хранения копии ваших разговоров.

Как правильно делать бекап на Android: другие файлы и данные

Если говорить о файлах, хранящихся на телефоне и нигде больше, то большую часть из них составляют фотографии, видео и сообщения. Однако на вашем устройстве могут быть другие файлы, которые вы не хотите потерять, если у вас больше не будет доступа к телефону. Например, вы можете открыть приложение «Файлы» в Android, чтобы увидеть файлы, которые вы загрузили и сохранили.

Один из способов резервного копирования этих файлов – просто выбрать их в приложении «Файлы», нажать на три точки (вверху справа), а затем выбрать «Резервное копирование на Google Диск». Для переноса файлов можно использовать вышеупомянутые методы передачи файлов в Windows и macOS. Однако в приложении Файлы нет функции автоматического резервного копирования.

Вы можете создать резервную копию файлов на Google Диске из программы «Файлы», Источник: popsci.com

Чтобы убедиться в том, что резервное копирование максимально полно, следует поочередно просмотреть все приложения Android и проверить, где они хранят свои данные. Зачастую все данные синхронизируются с облаком автоматически. К примеру, плейлисты Spotify и фильмы Netflix.

Не забудьте также проверить выбранный вами мобильный браузер, чтобы убедиться, что все синхронизируется из приложения в облако и на других устройствах, где установлен браузер. К примеру, пароли, история посещений и закладки. В случае с Google Chrome эти настройки можно найти, нажав три точки (справа вверху), а затем выбрав пункт «Настройки» и «Ваш аккаунт Google» в верхней части страницы.

Раньше мы делились советами о том, как правильно заряжать телефон, чтобы он прослужил дольше.