Как правильно делать приседания «Пистолетик» дома

Мы поделимся инструкцией и расскажем о частых ошибках.

Базовые приседания могут в какой-то момент надоесть. Или вы уже освоили их и хотите усложнить упражнение. Мы рекомендуем обратить внимание на одну из самых мощных вариаций – пистолетик. Для безопасного и правильного выполнения приседаний с пистолетом нужно гораздо больше силы, стойкости, гибкости и, самое главное, подвижности, как говорит тренер Бьянка Веско. Как правильно делать приседания «Пистолетик» и какие преимущества вы получите?

MigNews расскажет все, что нужно об этом упражнении, его особенностях и преимуществах для здоровья/тела.

Как делать приседания «Пистолетик» без тренера дома

Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бедер, плечи опущены и отведены назад от ушей, а также задействован кор, который поможет стабилизировать позвоночник и удерживать туловище в вертикальном положении.

Расставьте правую ногу пошире и упритесь в пол, затем перенесите вес тела на правую ногу и поднимите левую ногу от земли. Затем вытяните левую ногу перед собой как можно дальше.

Вытяните обе руки вперед так, чтобы ладони находились на одной линии с плечами. Вы можете держать руки вытянутыми и свободными, держаться левой рукой за наружную сторону левой ноги или обхватить левую ногу обеими руками.

Удерживая кор в напряженном состоянии, торс в вертикальном положении, сделайте вдох. Затем медленно согните правое колено и отведите бедра назад, чтобы опустить попу поближе к земле. Позвольте правому колену опуститься вперед над лодыжками и пальцами ног, держите правую пятку твердо установленной на землю, а левую ногу поднимайте от пола на протяжении всего движения. Избегайте чрезмерного округления позвоночника, которое со временем может привести к ухудшению осанки.

Продолжайте сгибать правое колено и медленно опускаться на пол, пока правое подколенное сухожилие не коснется правой икроножной мышцы. Позвоночник должен оставаться в нейтральном положении.

На выдохе заденьте ягодицы и потолкните правой ногой, чтобы подняться с приседом, выпрямить правую ногу и вернуться в положение стоя. Это 1 повторение. Повторите на противоположной стороне.

Распространены ошибки при выполнении приседаний «Пистолетик»

Приседания «Пистолетики» невероятно сложны. И многое в их технике может пойти не так, как следует, что может привести к растяжению мышц и суставов, говорит Веско. Избегайте этих распространенных ошибок.

Слишком быстрый переход к приседаниям без поддержки. Это легкий способ получить травму и приучить свое тело к неправильной или нездоровой модели движения. Прежде чем пытаться проработать всю амплитуду движения без вспомогательных средств, убедитесь, что вы полностью овладели модифицированными вариантами, например, приседаниями со скамьей или системой TRX.

Позвольте пятке подниматься от пола. Когда вы погружаетесь в приседания, пятка рабочей ноги может оторваться от пола. Это признак недостаточной подвижности голеностопа. Чтобы сохранить стопу ровной, выполняйте упражнения на подвижность голеностопа и включайте их в свою предтренировочную программу.

Сильно округлять хребет. Эта ошибка может быть вызвана недостатком силы коры, подвижности тазобедренных суставов или позвоночника. Если вам сложно сохранять нейтральное положение позвоночника, поработайте над подвижностью и крепостью позвоночника в других аспектах вашей тренировки.

Преимущества приседаний «Пистолетик»

Выполнение этих приседаний – непростая задача. Как только вы включите его в свою тренировочную программу, вы увидите улучшение в балансе, мобильности и односторонней силе.

Исправление мышечного дисбаланса. Будучи односторонним упражнением, приседания «Пистолетики» одновременно прорабатывают одну сторону тела. Это помогает выявить и в конечном счете устранить мышечный дисбаланс.

Улучшение силы и подвижности лодыжек. Включение этих приседаний и их модифицированных вариаций в вашу обычную фитнес-рутину поможет улучшить силу и подвижность голеностопа. Вам понадобится сила в суставе, чтобы выдержать весь вес тела на протяжении всего движения, а также подвижность, чтобы погрузиться в положение глубокого приседания. Оба эти качества необходимы для того, чтобы безопасно подниматься по лестнице и даже правильно ходить.

Укрепление баланса. Чтобы не опрокинуться во время приседаний, вам нужно держать равновесие. Тренировка равновесия поможет вам избежать травм в повседневной жизни, независимо от вашего возраста. Если вы регулярно тренируете равновесие на одной ноге и случайно наступите одной ногой на бордюр во время прогулки, например вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы оставаться в вертикальном положении и держать свое тело на земле. Подумайте, как легче будет передвигаться по жизни на 2-ух ногах, когда вы научитесь воспользоваться только одной.

Нужны ли другие примеры приседаний? Не ограничивайтесь пистолетиком. Вот не менее мощные варианты.