Как распознать болезнь сердца: симптомы, связанные с глазами

В это трудно поверить, но глаза и сердце связаны.

Кардиологи – это не единственные специалисты, которые могут обнаружить проблемы с сердцем. Офтальмологи также иногда могут определить, есть ли у их пациентов риск сердечных заболеваний. Почему ваши глаза могут иметь какое-то отношение к здоровью сердца? Как и многие другие части тела, глаза зависят от сосудистой системы организма. Итак, когда возникают проблемы с сосудами, глаза, в частности, сетчатка могут пострадать. Читайте дальше, чтобы узнать, как распознать заболевание сердца по глазам.

MigNews напоминает, что не стоит легкомысленно относиться к здоровью сердца. Ведь от этого зависит ваша жизнь и ее качество.

Связь глаз и здоровье сердца: о чем нужно знать

Сетчатка – это окно во внутреннюю работу организма, позволяющее в режиме реального времени видеть, насколько эффективно и правильно движется кровь кровеносными сосудами. В случае возникновения проблемы сетчатка может показать изменения, которые вы не можете увидеть в зеркале. Но ваш глазной врач может заметить с помощью неинвазивных методов.

К примеру, если вы когда-нибудь проходили тщательный осмотр глаз, то, возможно, уже проходили простую, но эффективную процедуру под названием сканирования сетчатки. При сканировании сетчатки глаза ее изображение получают с помощью неинвазивных инструментов оптической когерентной томографии, отражающих внутреннюю поверхность и работу глаз. На основании этих изображений врач-офтальмолог может определить не только ваши глаза, но и состояние всей системы.

Как объясняет доктор Джозеф Несогласие, офтальмологи могут стать первой линией защиты от незаметных или сердечно-сосудистых проблем. Врач может сделать снимок вашего глаза, чтобы помочь выявить сердечно-сосудистые заболевания раньше, чем раньше, – объясняет доктор Несогласие.

Как распознать болезнь сердца по своим глазам: на что обратить внимание

Инсульт глаза – опасное заболевание, Источник: vecteezy.com

В интервью статье 2021 года в журнале AARP доктор Матье Бахум рассказал о том, почему сетчатка глаза является столь полезной анатомической особенностью для выявления возможных сердечных заболеваний. Он отметил, что поскольку клетки сетчатки погибают при нехватке крови, они «оставляют после себя видимые повреждения. Это своего рода постоянный след, который мы называем ишемическими периваскулярными поражениями сетчатки или RIPLs».

На самом деле, такие аномалии, как крошечные пятна на снимке сетчатки, могут многое сказать о здоровье сердца человека. Хотя пятна на сетчатке могут появляться по разным причинам, исследования показывают, что они могут являться признаками перенесенного ранее глазного инсульта.

Глазные инсульты встречаются, когда кровь перестает нормально циркулировать в структурах глаза. Это приводит к закупорке, которая нарушает нормальную работу глаза и оставляет след. Поэтому наличие большого количества следов может свидетельствовать, что пациенту необходимо пройти обследование на предмет сердечно-сосудистых заболеваний. Такие как высокое кровяное давление, ишемическая болезнь сердца или повышенный уровень холестерина.

Опять же наличие пятен на сетчатке не является верным признаком глазного инсульта. Такие явления, как помутнение в глазах, тоже могут оставлять их. Кроме того, при глазном инсульте вы, вероятнее всего, не почувствуете дискомфорта или таких признаков, как мушки, слепые пятна или другие проблемы со зрением. Вот почему нужно проходить обследование глаз, даже если вам кажется, что ваши глаза в порядке.

Другие признаки сердечных заболеваний, связанные с глазами

Если ваш офтальмолог заподозрит, что у вас был глазной инсульт, вам рекомендуется пройти один или несколько курсов лечения. К примеру, если глазной инсульт – результат высокого кровяного давления, вас могут рассматривать как кандидата на лекарства, помогающие лечить гипертонию.

Кроме того, врач может рассказать вам о продуктах, которые следует и не следует употреблять в пищу при повышенном давлении. Изменение образа жизни, включая диету, может стать естественным способом понижения гипертонии без лекарств. Другие методы лечения глазного инсульта могут включать инъекции лекарства, например кортикостероидов, в глаз или лазерную терапию.

Глазные инсульты – это не единственный тип симптомов, связанных с сердечнососудистой системой, которые могут указывать на наличие более распространенного заболевания, связанного с сердцем. Диагноз возрастной макулярной дегенерации (ГТД) может стать причиной прохождения обследования сердечно-сосудистой системы. В конце концов, исследование Маунт-Синай, проведенное в 2022 году и опубликованное в журнале Retina, выявило связь между ГТД и болезнями сердца. Катаракта – еще одно заболевание глаз, которое может быть отчасти связано с сердечно-сосудистыми проблемами.

А что значит, если вы теряете зрение? Вы угадали. Ваши глаза могут рассказать вам что-нибудь важное о вашем сердце. В исследовании 2022 года, опубликованном в журнале Preventing Chronic Disease, был сделан вывод, что ухудшение зрения может быть связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, у людей, страдающих нарушением зрения, был повышен риск высокого кровяного давления и повышенного уровня холестерина.

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