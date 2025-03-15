Вам нужна конфиденциальность? Мы понимаем вас.

В начале 2000-х годов компания Google разработала технологию, позволяющую скрывать лица и номера на картах Google. Хотя такие платформы, как Google Maps, предлагают ценные услуги навигации, они также вызывают опасения по поводу обнародования личной информации перед глобальной аудиторией. С подробными изображениями жилых районов на Google Maps ваш дом становится более уязвимым для взлома или вторжения, поскольку это препятствует конфиденциальности вашего местоположения. Как размыть свой дом на Google Maps и возможно ли это?

Да, возможно. В 2022 году Google представила ценную функцию: возможность размыть свой дом на Google Maps. Это позволит вам принять меры предосторожности, чтобы ваше жилье оставалось в безопасности от посторонних глаз. MigNews поделится пошаговым руководством.

Почему некоторые дома размыты на Google Maps и зачем вам это делать?

Безопасность, безусловно, имеет значение. И конфиденциальность может быть веской причиной для размытия домов из Google Maps. С помощью Google Maps случайные незнакомцы могут всего за несколько щелчков узнать цвет ваших штор, модель автомобиля, припаркованного перед домом, и другие подробности о вашей собственности.

Многие родители делают это, чтобы сохранить конфиденциальность ребенка. Вы также можете решиться размыть свой дом, если у вас есть бывший, преследующий вас и подвергший вас насилию.

Как размыть свой дом на Google Maps?

Решение размыть дом на Google Maps – эффективный способ защитить частную жизнь своей семьи. Источник: Скриншот / вид на улицу

Откройте Карты Google в веб-браузере . Откройте Google Maps на желаемом устройстве. Хотя функция размытия недоступна в приложении Google Maps, можно получить доступ к платформе через желаемый веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере.

. Откройте Google Maps на желаемом устройстве. Хотя функция размытия недоступна в приложении Google Maps, можно получить доступ к платформе через желаемый веб-браузер на смартфоне, планшете или компьютере. Найдите свой дом на Street View . Введите адрес в строку поиска и нажмите значок поиска. В левом верхнем углу вы увидите изображение вашего дома. Нажмите на фотографию дома, и вы увидите вид на улицу.

. Введите адрес в строку поиска и нажмите значок поиска. В левом верхнем углу вы увидите изображение вашего дома. Нажмите на фотографию дома, и вы увидите вид на улицу. Сообщите о проблеме. Нажмите кнопку «Сообщить о проблеме» в правой нижней части экрана.

Нажмите кнопку «Сообщить о проблеме» в правой нижней части экрана. Выберите свой дом. Откроется отдельная вкладка и над изображением вашего дома появится красная рамка. Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб с помощью кнопок плюс и минус вправо, чтобы выбрать область, которую нужно размыть.

Откроется отдельная вкладка и над изображением вашего дома появится красная рамка. Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб с помощью кнопок плюс и минус вправо, чтобы выбрать область, которую нужно размыть. Предоставьте подробную информацию о проблеме . Когда вы будете довольны выбором, Google попросит вас указать, что вы хотите размыть. Выберите «Мой дом» и объясните, какой участок вы хотите размыть в текстовом поле ниже. Будьте максимально подробны в описании, чтобы Google знал, что именно вы хотите размыть. Как только вы выберете область или объект, который хотите размыть, Google размоет его навсегда. Будьте внимательны при выборе, включая общую площадь и объекты, которые вы хотите размыть.

. Когда вы будете довольны выбором, Google попросит вас указать, что вы хотите размыть. Выберите «Мой дом» и объясните, какой участок вы хотите размыть в текстовом поле ниже. Будьте максимально подробны в описании, чтобы Google знал, что именно вы хотите размыть. Как только вы выберете область или объект, который хотите размыть, Google размоет его навсегда. Будьте внимательны при выборе, включая общую площадь и объекты, которые вы хотите размыть. Отправьте данные . Наконец, укажите свой адрес электронной почты и пройдите проверку CAPTCHA, если появится запрос. Ваш адрес электронной почты необходим для того, чтобы Google мог связаться с вами для получения дополнительной информации, например уточнений относительно области, которую вы хотите размыть.

Кроме вашего дома, Google также позволяет размыть сексуально откровенный контент или ругательство, а также все, что нарушает политику обработки изображений Street View.

Могу ли я размыть свой дом на Apple Maps?

Apple Maps не позволяет вам самостоятельно размыть изображения вашего дома. Вы можете обратиться по адресу MapsImageCollection@apple.com и попросить размыть адрес.

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