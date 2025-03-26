Как РФ планирует запускать до 500 дронов одновременно и для чего это нужно

Российское военное руководство планирует существенно увеличить потенциал запуска беспилотных летательных аппаратов в ближайшее время.

Российское командование намерено значительно расширить возможности запуска беспилотников в ближайшие месяцы, пишет MigNews.

Если планы на первое полугодие будут выполнены, российские военные смогут одновременно запускать около 500 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Как отметил Скибицкий, в настоящее время производство беспилотников в России существенно увеличено. Это позволяет россиянам использовать во время одной атаки от 150 до 200 дронов, что создает дополнительные вызовы для украинской обороны.

Расширение количества пусковых площадок, по данным ГУР, является частью стратегии российской армии по усилению ударных возможностей по разным направлениям фронта. Эксперты считают, что подобные действия могут осложнить противодействие беспилотникам со стороны украинских сил ПВО и потребуют дополнительных мер по защите критической инфраструктуры.

Еще несколько месяцев назад рекордом для РФ было 188 беспилотников за ночь.