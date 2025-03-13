Как скачать свою музыку в TikTok: пошаговая инструкция

Хотите стать успешным и чтобы вашу музыку услышал весь мир?

Независимо от того, собираетесь ли вы выпустить сингл или уже записали альбом, размещение вашей музыки на TikTok – важный шаг для независимых артистов в наши дни. Благодаря вирусному видеоконтенту и растущей вовлечённости пользователей, это отличный инструмент для продвижения. Кроме того, вы даже можете получать авторские отчисления, как и в других крупных музыкальных стриминговых сервисах, таких как Apple Music, Spotify и YouTube Music. Как же скачать свою музыку в TikTok?

MigNews поделится инструкцией, чтобы получить максимальный шанс на успех. Следуйте и убедитесь, что эта социальная сеть продолжает играть все большую роль в музыкальной индустрии.

Как загрузить свою музыку в TikTok: запишите песню с хорошим качеством звука

Даже если вы будете использовать на TikTok только фрагмент своей песни для 15-секундного видео, вам нужно позаботиться о качественной записи полной песни, чтобы отправить ее дистрибьютору (подробнее об этом – в следующих шагах). Отточите свое оригинальное звучание и выберите песню, отображающую ваш уникальный стиль. Увлекательные поднимающие настроение песни, как правило, лучше привлекают аудиторию, поэтому выберите одну из них из своего репертуара, если сможете.

По возможности сделайте запись с чистым и качественным звуком. Записывайте в помещении с минимальным шумом фона. Вы же не хотите, чтобы какие-либо проблемы со звуком (например, раздражающие машины) помешали использованию вашей песни.

TikTok может распознать, используется ли в песне материал, защищенный авторским правом. Чтобы избежать нарушения авторских прав, убедитесь, что вы очистили права на музыку, а еще лучше – вообще не используйте материалы, защищенные авторским правом. Если вы решили использовать кавер-версию песни, убедитесь, что вы используете музыку с разрешения правообладателя. Кроме того, постарайтесь сделать свою версию песни уникальной, чтобы привлечь внимание аудитории.

Выберите фрагмент песни для музыкальной библиотеки TikTok

Вы когда-нибудь задумывались, как пользователи TikTok накладывают музыку на свои видеопосты? Пользователи могут добавить свою любимую музыку вручную в видеоредакторе. Но их посты, скорее всего, будут удалены, если они не используют оригинальное аудио. Поэтому TikTok имеет собственный музыкальный каталог с разделами песен, которые можно использовать для 15-секундных или 60-секундных роликов. Эта музыкальная библиотека помогает пользователям находить популярные песни для добавления в свой контент, не опасаясь нарушения авторских прав.

Поскольку ваша музыка попадет в эту аудиотеку, вы должны убедиться, что выбрали идеальный фрагмент песни для размещения. Если вы являетесь исполнителем песни, выберите именно этот фрагмент в процессе распространения (подробнее об этом в следующем разделе). Выбирая фрагмент песни, подумайте о том, какой контент, по вашему мнению, будет соответствовать вашему стилю.

Хотите ли вы участвовать в увлекательных видео, успокаивающих видео, видео с синхронизацией губ? Дайте вашей целевой аудитории самый лучший вариант для того, что они делают. Также подумайте, какая часть песни подчеркивает уникальное, индивидуальное звучание. Выберите клип, который предлагает хорошие варианты для различных временных интервалов для видео TikTok (15-секундный и 60-секундный). Как только вы определитесь с этим, вы будете готовы к следующему шагу.

Как загрузить свою музыку в TikTok: зарегистрируйтесь у дистрибьютора музыки

Чтобы успешно продвигать музыку на ТикТок, важно выбрать музыкального дистрибьютора, Источник: pexels.com

TikTok получает песни с платформ распространения музыки и добавляет их в свою аудиотеку. Таким образом, авторы могут добавлять песни в свои видеоролики TikTok и быть уверенными в том, что используют музыку с разрешения исполнителя или издателя. Если вы давно работаете в музыкальной индустрии, то, скорее всего, уже подписали контракт с дистрибьютором, отправляющим вашу музыку на другие цифровые музыкальные платформы. Если вы только начинаете, то вам необходимо подписать контракт с одним из них. Существует множество вариантов, и в конечном счете все сводится к тому, какая структура ценообразования вам больше подходит.

Как только вы зарегистрируетесь, уточните в них, как лучше добавить TikTok в список распространения. Каждый из них имеет свои лицензионные соглашения с поставщиками музыки. Поэтому обязательно уточните у них структуру оплаты, которую они согласовали с TikTok.

И, наконец, убедитесь, что ваши метаданные в порядке: имя исполнителя, название песни и т.д. должны быть четко связаны с вашей песней.

Найдите инфлюэнсера, который включит вашу песню в видео на TikTok

Если вы хотите извлечь выгоду из загрузки своей музыки в TikTok, следующим шагом будет поиск инфлюэнсера, который будет использовать вашу песню в одном из своих видео. Маркетинговые стратеги часто называют это маркетингом инфлюэнсеров или маркетингом творцов. И это применимо к сфере музыкального маркетинга в той же степени, что и к любой другой области.

Само собой разумеется, что первым агентом влияния, которого вы должны нанять, должен быть вы сами, создавая интересный контент для своих поклонников (и появляясь на «странице для вас» в TikTok). Но если вы только начинаете и чувствуете, что вам необходим дополнительный толчок, чтобы охватить более широкую аудиторию на TikTok, тогда имеет смысл нанять дополнительного агента воздействия.

Инфлюэнсер – это опытный создатель контента с большой аудиторией активных пользователей. Когда вы появляетесь в одном из их видео на TikTok, ваша песня охватывает более широкую аудиторию, чем вы могли бы охватить самостоятельно. А поскольку их подписчики вовлечены в их контент, вы можете рассчитывать на комментарии/шеры пользователей и т.д.

Вы можете найти инфлюэнсеров на TikTok двумя достаточно простыми способами:

Вы можете сами строить отношения с другими аккаунтами, участвуя в них и в конечном счете обращаясь к ним с предложением о сотрудничестве. Затем вы договоритесь об оплате/сотрудничестве с этими творческими личностями в обмен на пост с использованием вашей музыки.

Или вы можете нанять агентство, чтобы оно провело маркетинговую кампанию от вашего имени. У таких агентств уже есть сотни связей с инфлюэнсерами. Так что вам остается только откинуться на спинку кресла и разрешить им заниматься всеми тонкостями, чтобы вы могли сосредоточиться на других вещах (например, на написании песен).

TikTok может показаться загадкой для тех, кто только учится ориентироваться в музыкальной индустрии. Выполнив эти шаги, вы будете чувствовать себя уверенно, загружая свою музыку на TikTok и начиная продвижение как независимый исполнитель.

А как насчет Инстаграммы? Как на него загрузить свою музыку? Читайте наше подробное руководство здесь.