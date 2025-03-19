Как скрыть неприемлемый контент в Instagram 2025: инструкция

Узнайте, как контролировать чувствительный контент в социальной сети.

«Этот контент может быть чувствительным» – эта подсказка Instagram в последнее время повсюду в наших фильмах. Многие пользователи выразили обеспокоенность тем, что видео и фотографии с изображением насилия, откровенных материалов и контента NSFW (Not Safe for Work) ни с того ни с сего появляются на их странице Explore, требуя пояснений от гиганта социальных сетей. Как же вам скрыть неприемлемый контент в Instagram в 2025 году?

Если вы столкнулись с подобными проблемами, MigNews покажет вам, как включить функцию контроля чувствительного контента на Instagram и избежать неуместных постов.

Какой тип контента Instagram считает «чувствительным»?

Instagram обозначает определенный контент чувствительным, если он противоречит рекомендациям. Что касается контента, нарушающего Стандарты сообщества Instagram (устрашение, преследование, мошенничество, насилие и подстрекательство, самоповреждение и многое другое), то его удаляют с платформы. Что к нему относится:

Контент, изображающий насилие, например, дерутся.

Сексуально откровенный контент или наводящий на размышления (например, люди в прозрачной одежде).

Контент, пропагандирующий использование запрещенных продуктов (например, табака или вейп-продуктов).

Контент, содержащий оскорбительные высказывания о страданиях людей или животных.

Изображение изуродованных тел.

Как скрыть неприемлемый контент в Instagram 2025: использование настроек «Слышный контент»

Если вам от 13 до 17 лет, возможно, вам не придется выбирать опцию «Смотреть больше» чувствительного контента в Instagram. Приложение уже устанавливает для подростковых аккаунтов опцию «Смотреть меньше» чувствительного контента. Более того, для подростков в возрасте 13-15 лет требуется согласие родителей/опекунов на смену этой настройки на стандартную. Для всех остальных (от 18 лет и старше) вот как изменить настройки:

Зайдите в Instagram, перейдите в свой профиль, нажав значок в правом нижнем углу.

Нажмите в меню «Настройки» в правом верхнем углу и выберите «Настройки контента».

Наконец выберите «Слышный контент». Нажмите на кружочек рядом с «Меньше», чтобы увидеть меньше контента, который может расстроить вас, и нажмите «Подтвердить».

Обратите внимание: если вам исполнилось 18 лет и вы не видите в «Настройках» пункта «Чувственный контент», попробуйте обновить приложение до последней версии.

Как скрыть неприемлемый контент в Instagram 2025: блокировать или сообщать о неприемлемом контенте

Вы можете индивидуально сообщить или заблокировать неприемлемый контент на Instagram, после чего команда Meta рассмотрит пост и примет меры, если он нарушает правила сообщества. Просто выберите три точки в правом верхнем углу сообщения, щелкните «Сообщить», объясните причину и даже заблокируйте пользователя.

Пользователи сообщают о резком увеличении количества «чувствительного контента» в Instagram

Все мы знаем, что алгоритм Instagram подвержен сбоям. Одним из таких сбоев, озадачивших пользователей по всему миру, стал всплеск чувствительного контента. Миллионы людей жаловались, что видят слишком много потасовок, несчастных случаев, сексуального насилия – все это обозначено как чувствительные материалы.

Но чем вызван этот всплеск? Хотя Meta не сделала официального заявления о том, почему это произошло, они извинились за ошибку. По данным Vocal Media, искусственный интеллект Instagram сканирует посты, чтобы обнаружить чувствительный контент и соответствующим образом размывает видимость. Однако любой сбой в этой системе приводит к неспособности фильтровать контент и, как следствие, к распространению неприемлемого контента на Instagram. Другой возможностью может быть то, что алгоритм Instagram ошибочно отдает приоритет чувствительному/насильственному контенту и увеличивает его охват.

Однако это уже не первый случай, когда Instagram сталкивается с критикой за свои рекомендации по контенту.

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