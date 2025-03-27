Как скрыто смотреть статус в WhatsApp? 4 секрета

Хотите посмотреть статус, но так чтобы вас не заметили? Вот как это сделать.

Хотите быть незаметным, просматривая статусы некоторых людей в WhatsApp, но не знаете, как это сделать? Вы попали на нужную страницу. Несмотря на то, что мы слишком устали или ленимся отвечать на сообщения, нам всегда интересно узнать, чем занимаются другие люди из-за их обновления статусов. Однако поскольку WhatsApp выдает список зрителей, становится загадкой, как скрыто смотреть статус в WhatsApp.

К счастью, у MigNews есть несколько обходных путей. Вот четыре простых трюка, которые вы можете попробовать.

Как скрыто смотреть статус в WhatsApp: выключите функцию «Read Receipts»

Да, отключение функции Read Receipts работает не только для текстовых сообщений, но и для статусов WhatsApp. Если функция Read Receipts выключена, ваше имя не будет отображаться в списке просмотренных статусов. Аналогично, если контакт отключит функцию Read Receipts, вы также не сможете увидеть его мнение о вашем статусе.

Вот как отключить функцию Read Receipts на вашем устройстве:

Откройте WhatsApp и перейдите в «Настройки».

Выберите «Конфиденциальность» и прокрутите вниз в «Read Receipts». Наконец, выключите переключатель.

Обратите внимание, что при этом будет отключена функция Read Receipts для ваших сообщений, и другие пользователи не будут знать, что вы видели их сообщения.

Способ 2: включите авиарежим или выключите интернет

Включив авиарежим, вы сможете просмотреть статус человека в WhatsApp анонимно. Источник: pexels.com

Второй лучший способ анонимно просматривать статусы WhatsApp – это когда вы находитесь вне сети. Как только вы увидите, что контакт загрузил статус, выключите мобильные данные и Wifi или просто включите авиарежим. После отключения всех сетей снова зайдите в WhatsApp и просмотрите статус. Приложение не сможет отследить вашу активность, поскольку вы находитесь в автономном режиме, а значит, вы не появитесь в списке просмотров.

Аналогичным образом можно поступить и в WhatsApp Web. Откройте WhatsApp Web в открывшемся окне инкогнито, перейдите на вкладку «Статус» и проверьте, есть ли там нужный вам статус. Затем выключите сеть WiFi на ноутбуке/рабочем столе и просмотрите статус. Затем закройте браузер, чтобы не хранить данные.

Как скрыто смотреть статус в WhatsApp: проверьте папку «Статус WhatsApp» (только для пользователей Android)

Если вы являетесь пользователем Android, у вас есть еще один трюк. На устройстве есть файловый менеджер, в котором доступны все файлы WhatsApp, включая статусы ваших контактов. Открыв статус через файловый менеджер, вы не предупредите собеседника о просматривании его, поскольку это делается не непосредственно через приложение. Чтобы получить доступ к папке «Статус WhatsApp» с помощью файлового менеджера, выполните следующие действия.

Перейдите в «Диспетчер файлов» на вашем смартфоне.

Выберите «Внутреннее хранилище» и нажмите WhatsApp.

На вкладке «Медиа» вы найдете папку «Статусы». В этом разделе отображаются все изображения, которыми контакты разделились в качестве статусов WhatsApp.

Если папка не видна, зайдите в настройку диспетчера файлов и включите функцию «Показывать скрытые файлы». Теперь оно должно стать видимым.

Обратите внимание, что папка «Статусы» сохраняет данные только в течение 24 часов. Кроме того, она работает только в том случае, если у человека, чей статус вы пытаетесь посмотреть, есть аккаунт WhatsApp, привязанный к устройству. В противном случае ваши усилия окажутся тщетными.

Способ 4: просмотр статуса WhatsApp с помощью сторонних приложений (на свой страх и риск)

Прежде чем перейти к этому вопросу, мы должны предупредить вас о необходимости соблюдать осторожность при использовании таких приложений. Хотя некоторые посторонние приложения утверждают, что выполняют всю работу за вас, они могут представлять угрозу безопасности и даже скомпрометировать ваши данные. Более того, поскольку они нарушают условия предоставления услуг WhatsApp, пользователи могут быть временно или навсегда заблокированы в приложении.

Однако, если вы действительно хотите использовать посторонние приложения, GBWhatsApp, Status Saver и KidsGuard for WhatsApp – примеры приложений, предлагающих дополнительные функции.

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