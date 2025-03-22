Перед удалением из соцсети не забудьте сделать следующее.

Мы преподаем в Instagram многое из своей жизни – особые случаи, особых людей, возможно, несколько необычных мемов. Но между всеми этими публикациями не так много времени, чтобы задуматься над происходящим с этими фотографиями и видео. Что если вы решите покинуть Instagram? Что, если вы хотите воскресить воспоминания в другом приложении? Как сохранить все свои старые сторезы и посты в Instagram?

На самом деле Instagram отлично справляется с задачей сохранения фотографий и видеоклипов. Даже тех, которые находятся в вашей сторозии и исчезают из поля зрения через 24 часа. Хотите ли вы сохранить все снимки для потомков или вам нужно просмотреть одно конкретное воспоминание, у вас есть варианты. MigNews вам о них расскажет.

Как сохранить все свои новые посты в Instagram на телефон

Самый простой способ убедиться, что все, что вы публикуете в Instagram, сохраняется навсегда – сохранить посты в галерее телефона. Оттуда же сохранить их и сохранить в облаке с помощью Google Photos, Apple Photos или любого другого сервиса хранения фотографий, который вы используете.

Вы можете настроить Instagram так, чтобы он сохранял ваши посты во время публикации. Источник: Instagram

В приложении Instagram есть настройки для управления этим. Нажмите на изображение своего профиля (внизу справа), затем на кнопку меню (вверху справа): Выберите «Архивация и загрузка», а затем включите все четыре тумблера. Это означает, что и посты, и сторезы будут храниться в библиотеке вашего телефона, а сторож и прямые трансляции будут постоянно храниться в архиве Instagram.

Что касается сторезов и рилз, то их тоже можно сохранить на телефон вручную. Нажмите три точки (справа вверху), а затем нажмите «Сохранить». Для пауз, непосредственно перед публикацией, вы можете прокрутить значки в нижней части экрана, чтобы найти опцию загрузки (стрелка вниз): Нажмите на нее, чтобы сохранить пауз.

Это все, что касается сохранения контента в Instagram на телефоне, и теперь вы можете перемещать его куда угодно. Если вы еще не включили эти функции или забыли сохранить что-либо, есть еще способы извлечь изображения и клипы из Instagram.

Сохранение имеющихся постов в Instagram

В веб-версии вы можете просмотреть все, что вы разместили в своем профиле Instagram, нажав Профиль в Интернете: продолжайте прокручивать страницу, чтобы найти старые посты, и нажмите на любой из них, чтобы открыть более крупную версию. Нажмите «Просмотреть архив» вверху, и вы сможете увидеть прошлые стразы, даже если они исчезли из виду ваших друзей (и при условии, что вы включили опцию сохранения в архив, о которой мы говорили выше).

Старые истории можно хранить через мобильное приложение. Источник: popsci.com

Чтобы сохранить фотографию в Интернете, щелкните на ней и добавьте «/media?size=l» к URL-адресу в адресной строке браузера. В результате вы получите полноразмерную версию изображения, которую можно сохранить на компьютер, щелкнув правой кнопкой мыши. Для массовых загрузок можно использовать Esuit Photos Downloader for Instagram – надежное расширение для браузеров Chrome и Edge. Однако надежного способа загрузки сторезов из Интернета не существует.

На мобильных устройствах все наоборот. Нет простого способа сохранить старые посты со страницы профиля, кроме как сделать скриншот, а затем обрезать его, но вы можете сохранить свои стороз. На странице профиля нажмите кнопку меню (вверху справа), затем Архив: Нажмите на страз, чтобы просмотреть ее, затем нажмите на три точки в правом нижнем углу и выберите Сохранить фото. Это зависит от того, включили ли вы архивацию сторезов (см. выше).

Рилз можно хранить и на мобильном телефоне – на вкладке «Риллз» в вашем профиле (значок кинохлопушки): Нажмите на ободок, чтобы открыть его, затем на кнопку поделиться (бумажный самолетик), затем прокрутите страницу вправо и выберите «Загрузить». Оба варианта – и стороз, и рилз – работают отдельно. Вы скачиваете эти посты по мере их создания.

Вы также можете скачать все свои данные из Instagram, Источник: Instagram

Есть и другой способ сделать это

Экспортируйте все данные в своем аккаунте Instagram. В мобильном приложении нажмите значок своего профиля (внизу справа), затем кнопку меню (вверху справа), затем Центр аккаунтов > Ваша информация и разрешения > Загрузить информацию > Загрузить или перенести информацию и выберите аккаунт. Убедитесь, что в качестве диапазона дат выбрано «Все время», а в качестве качества качества медиафайлов – «Высокое». В Интернете эту же опцию можно найти в меню Больше > Настройки.

Когда Instagram соберет все ваши данные, на ваш зарегистрированный адрес электронной почты будет отправлена ссылка для загрузки, которая даст вам доступ к полной коллекции ваших фотографий и видеозаписей Instagram (и других данных). Вы можете сохранить эти файлы и сделать резервную копию в любом удобном для вас месте.

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